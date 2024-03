Nakon što smo već pisali o problemima s Jaguarom I-Pace, električnim automobilom koji očito ima tendenciju otkazivanja poslušnosti svojim vlasnicima, javio se još jedan vlasnik koji se zbog auta suočio sa smrću.

Naime automobil je jednostavno izgubio mogućnost kočenja i zaustavljanja već je ubrzavao bez kontrole.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Craig Phillips (52) vozač je električnog vozila za Daily mail je ispričao svoju horor priču o tome kako ga je 'oteo' odbjegli automobil.

Otkrio je da je u roku od nekoliko dana nakon što je njegov Jaguar popravljen od strane proizvođača zbog drugog kvara izgubio kontrolu nad kočnicama dok se približavao crvenom svjetlu s dva automobila ispred njega i prometom koji je išao tekao trakom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Phillips se bojao da će razbiti automobil u kojem su bila njegova djeca u dobi od tri i pet godina i njegova supruga Laura Sherriff.

"Ne mogu vam opisati kakav je to zastrašujući osjećaj bio kad je dvoje djece straga. Što sam više stiskao kočnicu prema dolje to se ona više dizala, a auto je nastavio ići", prepričao je Phillips.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imao je sreće što se svijetlo na semaforu promijenilo u zeleno taman u trenutku kad je došao do raskrižja, a auti ispred njega su skrenuli.

"Pritisnuo sam cijelu svoju težinu na kočnicu, ali ipak me guralo gore. Vozim 30-ak godina i vozio sam mnogo starih kombija kojima su otišle kočnice. U pravilu, ako kočnica zakaže u automobilu ili kombiju, hidraulika je zaglavila ili je hidraulična cijev pukla i još uvijek možete fizički vrlo snažno pritisnuti kočnicu te bi je to usporilo i zaustavilo. Doživio sam to četiri ili pet puta u prošlosti sa kombijima starih građevinara, ali ovo je bilo potpuno suprotno. Ovo je bilo kao da mi hidraulika gura nogu prema gore", objasnio je vlasnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubrzo nakon što su prošli semafor, auto je ponovno profunkcionirao, ali su odlučili da neće nastaviti svoju vožnju do restorana u koji su išli već da će se vratiti kući koja im je bila vrlo blizu.

Nastavili su vožnju najsporije što su mogli no kad su došli do kućnog prilaza situacija se ponovila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Baš kad sam ušao u naš kućni prilaz, ponovilo se. Morao sam kočiti, gurao sam kočnicu čitavom svojom tjelesnom težinom, a auto se samo kotrljao naprijed, a onda se na kraju zaustavio", prepričava vozač.

Odmah nakon incidenta javio se Jaguaru i prijavio problem, oni su mu poručili da doveze auto na pregled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odgovorio im je da ga neće voziti jer nije sigurno, a savjetovao im je da ne šalju ni nikoga od zaposlenika jer je potrebno prijeći dvije autoceste. Poručio im je da auto treba pokupiti i prevesti drugim vozilom, a iz Jaguara su mu odgovorili da nemaju tu opciju.

Phillips tvrdi da se suočio s brojnim tehničkim problemima otkako je potrošio gotovo 80.000 funti na električni Jaguar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je uključivalo nepotpuno punjenje automobila ili brzo punjenje, što je značilo da se stalno kvario na autocesti. Jednom je prilikom morao izdvojiti 350 funti za taksi kući nakon što se auto pokvario.

Nakon dugotrajnog procesa Jaguar je ipak preuzeo i popravio auto, međutim vlasnik tvrdi da ga više neće koristiti i da svoju djecu više neće voziti u Jaguaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja supruga kaže 'ne vraćamo svoju djecu u I-Pace, točka'. Čak i da mi ga dostave na vrata, nećemo ga voziti. Završili smo s Jaguarom", zaključio je ogorčeni vlasnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Dacia Spring: Najjeftiniji električni automobil u Hrvatskoj