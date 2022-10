U petak je na redu dodjela Nobelove nagrade za mir, a glavno pitanje koje se postavlja je hoće li je dobiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Tim više što je danas na Putinov 70. rođendan.

Zelenskij visoko kotira za nagradu, a u Engleskoj se na pobjednika možete čak i kladiti, a najbolji koeficijent ima Zelenskij, piše RTL.

Dobro stoji i Putinov kritičar Aleksej Navaljni. Svjetski mediji pišu da šanse ima i čovjek koji snima dokumentarce sa 96. godina, Britanac David Attenborough. Spominju se i papa Franjo i Svjetska zdravstvena organizacija, makar je za vrijeme COVID-a izazvala više nemira nego mira.

Rekorder s Instagrama

"Ja sam David Attenborough i imam 93 godine. Imao sam nevjerojatan život, i tek sada sam svjestan koliko nevjerojatan", tako je govorio prije tri godine.

Danas ima 96 i još uvijek snima dokumentarce. Attenborough kroz 60 godina karijere svijetu je priuštio nevjerojatne prizore prirode i životinja. On govori kako se zemlja uništavala njemu pred očima, nudi rješenje za spas, a oborio je i Guinessov rekod: u četiri sata skupio je milijun pratitelja na Instagramu.

"Na sastanku COP-a samo su političari i ljudi na vlasti koji se pretvaraju da misle na našu budućnost", govorila je Greta Thunberg. U top 10 mogućih osvajača Nobelove nagrade za mir je i ona. Ona drži summite u UN-u o klimatskim promjenama, optužuje političare da nisu ništa učinila za spas zemlje. A tek joj je 19.

Što se kladionica tiče. najbolje na kladionicama kotira Zelenskij, tu je i Navaljni, pa čak i narod Ukrajine. Na dnu su negdje i Papa, Greta Thunberg, a možda je najbolje da se kladite na novopečenog kralja Charlesa jer na uloženih 100 kuna, možete osvojiti 10 tisuća.

Sporni Obama

Osim njih, favorit je i bjeloruska politička aktivistica Svjetlana Tikonovskaja, a tu je i Svjetska Zdravstvena Organizacija. "Mislim da treba podržati Ukrajinu na svaki mogući način, jer ovo što Rusija i Putin rade je apsolutna katastrofa. Međutim, ne daj Bože da se sazna da je bilo i nekakvih crnih epizoda iz ovog rata, i obrambenog rata, tako da bih ja pričekao sa Zelenskim", rekao je povjesničar Hrvoje Klasić.

Jer, kaže Klasić, pokazalo se da su neki mirotvorci vodili ratove. Pa je tako kontroverzan bio i Barack Obama. Mnogi su se pitali, kako to da predsjednik države koja vodi ratove van svoje zemlje, dobije Nobelovu za mir. Zasmetalo je to i Putina, kad je prije mjesec dana govorio o Nobelovoj nagradi. "Imao sam radni odnos s predsjednikom Obamom. Za što je dobio Nobelovu nagradu za mir? Nikad nisam pričao o tome, ali što je on napravio na tom području, što je napravio za mir?", zapitao se Putin.

Za mir, ako pitate, meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora, ništa nije napravio ni Zelenskij. "Kako to da jedan od sudionika vojnog sukoba može dobiti Nobelovu nagradu za mir? Zar nema drugih koji se bore za mir? Zašto ne papa Franjo?", pitao se.

Prvi papa iz Južne Amerike. On ne osuđuje geyeve, progresivan je, noću se iskrada i kupuje CD-ove i odlazi u zemlje u kojima nije popularan. "On je između ostalog, što je i poznato, jedan od najzaslužnijih za bolje odnose između Kube i SAD-a, a da i ne govorimo o njegovom angažmanu sada za mir u Ukrajini", smatra Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije na Sveučilištu u Grazu.

Nobelovu nagradu za mir osvojilo je 5 puta više muškaraca nego žena, najviše ih dolazi iz Amerike, a još jedan Amerikanac je kandidat prema kladionicama i ovo mu nije prva nominacija, Donald Trump. Čovjek koji je prema analizi Washington posta, u 4 godine izrekao više od 30 tisuća laži, Donald Trump optužen je da širi dezinformacije, a na vrata mu je kucao i FBI, a on s druge strane optužuje medije za laži.

"Upravo bi možda gesta nekakvog nedodjeljivanja nagrade za mir bila nekakva najsnažnija poruka. To uopće ne bi bio neki presedan jer odbor za dodjelu Nobelove nagrade za mir je već prije, mislim, 50 godina odgodio dodjelu nagrade za neka bolja vremena", smatra Milas.

Nitko, Papa, Navalni, Greta ili ipak Zelenskij simbolično baš na Putinov 70. rođendan.