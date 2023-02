Američki predsjednik Joe Biden vjerojatno će pooštriti svoju retoriku prema Kini u svom govoru o stanju Unije u Kongresu u utorak nakon što je navodno kineski špijunski balon oboren na nebu iznad SAD-a, kažu stručnjaci, javlja Newsweek.

Iako je malo vjerojatno da će se predsjednik uhvatiti u koštac s kritikama republikanaca da je balon trebao biti ranije oboren, Biden će "prikazati Kinu kao lošeg glumca" usred apela za dvostranačjem, prema Alexu Waddanu, izvanrednom profesoru politike na Sveučilištu Leicester u U.K.

Njegov govor pred oba doma održat će se nekoliko dana nakon što je američki F-22 oborio balon u blizini obale Južne Karoline. Prvi put je primijećen iznad Aleutskih otoka, arhipelaga u blizini obale Aljaske, 28. siječnja, nakon čega je u utorak putovao preko Aljaske, Kanade i zatim u sjeverne američke države.

Hoće li iskoristiti priliku?

Dužnosnici obrane vjeruju da je balon bio namijenjen za nadzor osjetljivih vojnih lokacija u SAD-u. Kina je tvrdila da je to bio meteorološki balon koji je skrenuo s kursa i izrazila je ogorčenost zbog toga što je uništen.

"U smislu da će se dogoditi nešto formalnije u stanju Unije, to bi jednostavno bilo očvrsnuti jezik o odnosu s Kinom i prikazati Kinu kao lošeg aktera, umjesto da se konkretno bavi lokalnom politikom u uvjetima republikanskih napada na administraciju jer nije djelovala ranije", rekao je Waddan za Newsweek.

Primijetio je kako se čini da su obje strane očvrsnule u stavovima prema Kini i da će Biden možda nastojati iskoristiti ovu retoriku.

'Ovo je njegova velika prilika'

Rebecca Grant, dr. sc., analitičarka nacionalne sigurnosti u IRIS Independent Research, rekla je za Newsweek da bi balon trebao biti "prvi odlomak" Bidenovog govora o stanju Unije. "Mora razgovarati s američkim narodom o prijetnji iz Kine. Ovo je njegova velika prilika", rekla je.

"Trebao bi izaći s nekim snažnim riječima za Kinu", dodala je. "Mislim da je Biden pogrešno protumačio američki narod i da smo stvarno bili puno uznemireniji zbog balona nego što je Bijela kuća mislila, stoga nam mora odati poštovanje i reći nam što je učinio, zašto i koji su njegovi sljedeći koraci Kina."

Međutim, Grant je ukazala na njegov govor o stanju Unije iz 2022., u kojem je dvaput spomenuo Afganistan, ali nije spomenuo povlačenje SAD-a, te je primijetio: "Brinem se da će on potcijeniti balon."

"Veliko pitanje je i dalje: Koja je Bidenova strategija?" komentirala je Grant. “Prema Blinkenu, to je 'investirajte, uskladite se i natječite' — ali to nije dovoljno jer je Kina namjerno provokativna; oni ne igraju po istim pravilima kao mi i naši saveznici, a ovo je Bidenova prilika da to istakne i kaže što će on učiniti u vezi s tim."

Kako će Kinezi reagirati?

Waddan je rekao da će retorika "još malo ostati izokrenuta", ali je dodao: "Teže je pitanje kako će Kinezi reagirati. Hoće li povisiti ulog u smislu neprijateljske retorike? Ili Blinken zapravo ide u Peking za tri mjesecima, ili koliko već, a da ovaj incident nije baš gurnut pod tepih, ali još uvijek nije u središtu pozornice?"

Blinkenovo putovanje u Peking trebalo je biti "da pokuša prevladati" kineski skepticizam među demokratima, rekao je Waddan. "Pitanje je hoćemo li se vratiti tamo gdje smo bili za tri mjeseca ili tako nešto ili će se stvari još više pogoršati? - a mislim da je to doista nepredvidljivo."

Grant je, s druge strane, bila jasna što misli da bi Bidenova administracija trebala navesti u govoru. Rekla je: "Kina je odustala od svake izlike izgradnje mostova s nama. Zapad je proveo 20 godina pokušavajući od Kine napraviti punopravnog globalnog partnera. Kina je to odbacila; Bijela kuća to mora priznati. Sada je to pitanje američke nacionalne sigurnosti."