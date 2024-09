Totalni kaos zavladao je danas u Libanonu nakon što je eksplodiralo oko 3000 pagera, odnosno dojavljivača, koje koristi Hezbolah. Bolnice Bejruta pune su ranjenih, među njima ima i pripadnika Hezbolaha, ali i puno civila.

Nagrađivani hrvatski novinar, rođeni Libanonac, i ponajbolji poznavatelj stanja na Bliskom istoku, Hassan Haidar Diab, za danas.hr rekao je da je prema posljednjim informacijama 11 mrtvih i 2800 ranjenih. Oko 200 pripadnika Hezbolaha je ranjeno.

"Već duže vrijeme postoji veliki pritisak na Benjamina Netanyahua da zaustavi rat u Pojasu Gaze. Sad je došlo do ideje o mogućem dogovoru i prekidu vatre, ali Netanyahuu to ne odgovara i od početka tjedna vidimo kako Netanyahu govori o mogućoj vojnoj operaciji u Libanonu, da cijelo vrijeme huška na rat. Ali paralelno je Joe Biden poslao izaslanika Netanyahua da ne čini to. Danas su aktivirani pageri s eksplozivom koji su u Libanon stigli prije tri mjeseca", rekao je Haidar Diab.

Kaže, čini se kako iza svega stoji Izrael koji je nekako aktivirao dojavljivače.

"Hezbolah po svim pravilima mora odgovoriti; sada nema šale jer je puno civila. Nitko ne može negirati da je ovo jedan od najtežih udara od 1982. godine kada je Hezbolah osnovan. Među ranjenima je puno civila i na takav napad mora biti odgovor", kaže naš sugovornik.

Nastavio je kako je Izrael u punoj pripravnosti, da cijeli Izrael očekuje odgovor Hezbolaha.

"A on će po svemu sudeći biti žestok. Prije nekoliko tjedana lansirali su oko 350 raketa dronova kao odgovor na napad na Bejrut u kojem su ciljali na čelništvo Hezbolaha. Tada su Izraelci tvrdili da nisu ništa tim napadom napravili, Hezbolah tvrdi da jest. Ali sada će sigurno uslijediti žestok odgovor jer u gotovo 3000 ranjenih ima velik broj civila - tu je puno i žena, ima i djece, jedna od poginulih i jest djevojčica", rekao je Haidar Diab.

Slike užasa, raneni bez ruke, noge, oka...

Naš sugovornik kaže da je danas razgovarao sa svojim prijateljima, sestrom i bratom. "U Libanonu vlada opći kaos, bolnice su pune, pozivaju ljude na davanje krvi, deset bolnica krcato je ranjenicima. Moja sestra jako je potresena, kaže da sjedi pred televizorom i gleda scene užasa - ranjene ljude bez oka, ruke, noge... Kaže da je zastrašujuće. Sve je krvavo. Prijatelji kažu da je nastala panika, da je situacija kaotična. Dogodilo se još nešto - sada se libanonske stranke, među kojima su i one koje se ne slažu u Hezbolahovo uplitanje u rat Izraela i Palestine - slažu da treba uslijediti odgovor. Možda večeras, sutra ili uskoro - ali to ide", govori ovaj stručnjak za bliskoistočna pitanja.

Nadovezuje se da je paralelno izraelska vlada zasjedala danas cijeli dan i to u skloništu.

Ljudi, sestra ne bi rekla da je koma. Ona sjedi pored televizora i gleda prizore ljudi bez oka, ruke, noge; veli da je to zastrašujuće. Sve je krvavo, prizor je zastrašujuć. Prijatelji su u tolikoj panici da mnogi Libanci danas, bez obzira na opredjeljenje, nisu više koristili mobilne telefone jer nisu znali odakle dolazi eksploziv. Pošiljke s eksplozivom mogu eksplodirati, situacija je potpuno kaotična. Evidentno je da je veliki broj žrtava. Nažalost, pred nama su teški i složeni dani. Kako će Hezbolah odgovoriti – večeras, sutra ili kasnije – bit će brzo. Vidim da izraelska vlada zasjeda u skloništima. Netanyahu očekuje odgovor, najavljuje pokretanje kopnenih operacija", rekao je Haidar Diab.

Kaže da je u Libanonu sad opća panika i da se ljudi boje koristiti i mobitele jer ne znaju ima li koji uređaj eksploziv u sebi.

Iran to shvaća kao napad na sebe

Otkrio je još jedan detalj današnjeg napada - u Libanonu je u vrijeme eksplozije pagerima bio i iranski veleposlanik.

"Naravno da Iran to shvaća onda kao da je ovo napad i na njega. Tu je i iznenadni posjet visokog ruskog sigurnosnog dužnosnika Sergeja Šojgua Teheranu gdje je razgovarao sa svojim iranskim kolegom.To može biti znak da se priprema veliki rat", rekao je.

Na pitanje kakav bi odgovor mogao biti Hezbolaha, naš sugovornik kaže da bi po svemu sudeći mogli napasti dublje u izraelski teritorij, ne samo njegov sjever.

Dodaje da Hezbolah navodi da bi prema Izraelu u samo jednom danu mogao lansirati 1000 dalekometnih balističkih raketa, a ako ih Izrael sruši pola, druga polovica pogodit će ciljeve.

'Ako prestane rat, Netanyahuu ide u zatvor'

"Hezbolah mora pokazati da to neće biti simboličan napad, a sve to zapravo odgovara Netanyahuu jer svi znaju - ako prestane rat u Pojasu Gaze, njega čeka zatvor i suđenje", kaže Haidar Diab.

No već danas od svega se ogradio SAD, Haidar Diab napominje da su istaknuli kako o ovom napadu nisu bili obaviješteni što je također znakovit.

Kaže, više puta je smatrao da su previranja na Bliskom istoku dolazila do ruba eskalacije, ali da je sad stvar sve ozbiljnija.

"Ovo s 3000 ljudi nije mali broj, da je i pola od toga pripadnika Hezbolaha, i dalje je tu puno civila. Hezbolah će sigurno reagirati, a libanska vlada prvi put podržava odgovor protiv Izraela. Ovaj napad je ujedinio sve Libanonce", kaže naš sugovornik.

