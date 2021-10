U medijima se šuška da aktivistkinja Greta Thunberg (18) ima dečka. Nagađanja su se proširila nakon što su se pojavile fotografije iz Milana u Italiji kako se druži s jednim mladićem.

Gretu je fotograf uhvatio baš dok je mladiću davala čips, a on joj je stavio ruku oko ramena. To se dogodilo nakon marša "Fridays for Future", globalnog pokreta mladih protiv klimatskih promjena.

Fotografije snimljene nakon štrajka protiv klimatskih promjena u petak u Milanu pokazuju osamnaestogodišnju Gretu kako čipsom hrani mladića za vrijeme kratkog predaha od marša. On je nosio bijelu majicu i plavo-bijeli karirani šešir, spustio je bijelu masku niz bradu, a Greta mu je dala čips.

Prije toga Greta je bila među gomilom mladih aktivista i govorila na skupu.

Kako riješiti globalno zatopljenje?

Mladi aktivisti koji su se borili da klimatske promjene budu na vrhu svjetske agende pozvani su da sudjeluju u pronalaženju rješenja uoči samita UN-a COP26. Tisuće mladih, među njima i Greta Thunberg, okupili su se u Milanu, a oko 400 iz otprilike 190 država sastat će se s kreatorima politike, na daljinu ili osobno, da iznesu prijedloge u rješavanju globalnog zatopljenja.

Strahovi da se situacija pogoršava narasli su nakon UN-ova izvješća u kolovozu koje je upozorilo da je stanje opasno blizu toga da se neće moći kontrolirati, te da će se svijet nedvojbeno suočavati s daljnjim poremećajima u godinama koje dolaze. "Ti mladi ljudi prihvatili su izazov: stop prosvjedima, počnite predlagati", rekao je talijanski ministar za ekološku tranziciju Roberto Cingolani za Reuters Breakingviews.

Njihove prijedloge razmotrit će ministri okoliša i energetike koji će se okupiti na istom mjestu u talijanskom financijskom centru radi pripremnog sastanka za samit COP26, a najbolji će biti proslijeđeni na razmatranje na samit u Glasgowu.

"Ovaj mladi naraštaj aktivista promijenio je politike", rekao je Nigel Topping, predstavnik britanske vlade u borbi protiv klimatskih promjena, za Reuters govoreći o obvezi koje su neke države prihvatile kako bi se smanjila emisija ugljika prije samita COP26, kojemu su sudomaćini Britanija i Italija.

Ti se sastanci održavaju u vrijeme dok rastuće cijene energenata na svjetskim tržištima izazivaju strah od snažne neagtivne reakcije protiv klimatskih reformi. "Njihov glas zaista je važan, no važno je da ti glasovi budu fokusirani, jer samo reći 'morate učiniti više' više nije dovoljno", dodao je Topping.