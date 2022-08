Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković gostovao je jutros na N1 televiziji te govorio o o opuštenijim temama nego inače. "Tu sam ono što sam ja. Živim svoj život, posebno u politici. Netko sam tko je kao mlad ušao u politiku i to iz bogate obitelji. Ne trebaju mi novci. Moja je obitelj poznata po dobrom", rekao je Stanivuković te izjavio da mu je u početku bilo neobično što je popularan, a danas ga prepoznaju svugdje. "Prepoznaju me i van BiH. Idem na more i u Hrvatsku i Crnu Goru. Obožavam svaki dio Balkana", naglasio je.

Govoreći o svojim početcima i ulasku u politiku, rekao je da je sve bilo drugačije jer je bio mlad te da danas neke stvari ne bi napravio. "Bio sam ponosan na video o asfaltu, ali danas to ne bih napravio kad sam gradonačelnik. Zbog svega toga što radim atipičan sam političar. Ne volim klišej, volim da je na moj način", istaknuo je Stanivuković.

'Zagreb nije neprijatelj Banje Luke'

Govoreći o projektima s kojima je zadovoljan kao gradonačelnik, rekao je da su "izgradili pozornicu na kojoj svatko može reći što hoće, zatim besplatni udžbenici, vrtići, stipendije, napravili su najvažnije putne infrastrukturne projekte…" Naglasio je i da se nakon dvadeset godina gradi nova škola u Banjoj Luci, ali i da je to jedini grad koji je platio legalizaciju vjerskih objekata.

"Posjetio sam i džamiju i crkvu, želim biti u Banjoj Luci gradonačelnik svima", zaključio je dodavši da je "najveći neprijatelj Banje Luke jedan dio vijećnika iako nisu rođeni u ovom gradu, žive u ovom gradu. Nisu neprijatelji ni Zagreb, ni Federacija BiH."