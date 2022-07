Visoka i uska traka grada duga više od 170 kilometara, koji vrvi s 9 milijuna stanovnika i koji u potpunosti funkcionira na obnovljivoj energiji - to je vizija koju čelnici Saudijske Arabije imaju za The Line, dio "giga-projekta" koji će preoblikovati sjeverozapad kraljevstva.

Novootkriveni koncepti dizajna prikazuju futuristički grad opasan zidinama, s otvorenom unutrašnjosti koja je s obje zatvorena fasadom s ogledala, koji se proteže od Crvenog mora prema istoku preko pustinje i planinskog lanca.

Saudijski princ ponosno predstavio planove

Ovaj tjedan otkriveni su i novi detalji grad budućnosti

Bit će samo 200 metara širok

Izdizat će se 500 metara — više od Empire State Buildinga

Stanari će moći obavljati sve poslove uz petominutnu šetnju

Neće biti automobila ni cesta

Brza željeznica prevozit će ljude s kraja na kraj za 20 minuta

Izgradnja će stajati stotine milijardi dolara

Prvi stanovnici već do 2030.

Izgradnja je već započela, a saudijske projekcije pozivaju 1,5 milijuna ljudi koji će živjeti u The Lineu do 2030. Nekonvencionalni megagrad dio je vladinog ambicioznog razvojnog projekta Neom, koji je objavio konceptualne videozapise koji prikazuju visoke zidove grada koji okružuju drveće, vrtove i druge biljke među radnim i rekreacijskim strukturama.

"Dizajni koji su danas otkriveni za okomito slojevite gradske zajednice dovest će u pitanje tradicionalne ravne, vodoravne gradove i stvoriti model za očuvanje prirode i poboljšane životne uvjete", rekao je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u ponedjeljak dok je otkrivao novi dizajn.

Dizajneri kažu da će struktura održavati idealnu klimu tijekom cijele godine, zahvaljujući mješavini sjene, sunčeve svjetlosti i ventilacije. Ali nisu svi bili oduševljeni konceptom života između golemih zidova u saudijskoj pustinji.

"Nikad nisam vidio nešto distopičnije", napisao je jedan komentator u odgovoru na video The Linea koji je objavila Saudijska tiskovna agencija.

'Kao da želite živjeti na Marsu'

Ideja rješavanja urbanih problema stvaranjem grada od nule nije nova. Pokušavalo se i prije, od Brasílije i indijskog Chandigarha do malezijske Putrajaye i Masdar Cityja u Abu Dhabiju, kako primjećuje Carlos Felipe Pardo, viši savjetnik New Urban Mobility Alliancea.

"Ovo rješenje pomalo je poput želje za životom na Marsu jer su stvari na Zemlji vrlo neuredne", rekao je Pardo, koji živi u Kolumbiji, za NPR .

Unatoč tome što su počeli od nule, takvi razrađeni urbanistički planovi općenito su "stvorili nova urbana okruženja u kojima su se također pojavili problemi", kaže Pardo. Iako priznaje da se ovim pristupom može direktno suočiti s nekim tipičnim gradskim izazovima, Pardo kaže da to ne pomaže ljudima koji već žive s problemima negdje drugdje.

'Zanemaruju želju ljudi da izađu van'

Gledajući dizajn za The Linea, Pardo se brine da njegov visokotehnološki pristup izgleda zanemaruje želju ljudi da jednostavno izađu van, da dožive nešto u gradu koji nije stvorio čovjek. "Ovo mi se čini nemogućim, uvelike ograničenim ili jednostavno umjetnim", kaže on. Ipak, Pardo dodaje: "Siguran sam da bi se nekoliko karakteristika ovog dizajna moglo integrirati u postojeće gradove i bilo bi sjajno kada bi imali način da se to učini."

No oko projekta ne negoduju samo urbanisti. Dok zagovornici projekta hvale nultu emisiju štetnih plinova Line i manji otisak od konvencionalnih gradova, kritičari primjećuju da će ti utopijski ideali imati ekološku cijenu jer se u pustinji stvara potpuno novi grad.

Pod pokroviteljstvom princa koji stoji iza krvavog ubojstva

Neom vodi bin Salman, koji ima za cilj diverzificirati gospodarstvo kraljevstva i pomoći mu da odgovori na klimatske promjene. Projekt financira vladin fond za javna ulaganja. I dalje postoje pitanja o tome koliko bi zapadne zemlje trebale prigrliti Saudijsku Arabiju i bin Salmana, za kojeg SAD kažu da je odobrio operaciju 2018. u Istanbulu u Turskoj, koja je završila jezivim ubojstvom novinara Jamala Khashoggija od strane saudijskih agenata.

Saudijska Arabija je također vodila krvavi posrednički rat protiv Irana u Jemenu, a malo je učinjeno na rješavanju problema kršenja ljudskih prava. U očitom nastojanju da ublaži zabrinutost potencijalnih stanovnika o životu pod restriktivnim zakonima kraljevstva, turistički dužnosnik Neoma nedavno je rekao da će se stanovnici zvati "Neomci" i da će podlijegati drugačijim pravilima, prema Saudi Gazette.

Taj je komentar izazvao široku pozornost, a Neom je zatim "odlučno zanijekao" tu ideju, rekavši da će to područje, iako će biti posebna gospodarska zona, i dalje biti dio kraljevstva i "podlijegati svim pravilima ... vezanim uz sigurnost, obranu i zaštita granice."

Otmice i prisilna preseljenja

No srednjevjekovni zakoni nisu jedina kontroverza megaprojekta teškog 500 milijardi dolara koji se gradi u provinciji Tabuk. Iinicijativa koja izaziva podjele od trenutka kada je započela, jer će oko 20.000 ljudi biti prisiljeno preseliti se zbog njene izgradnje. Stanovnici koji su suočeni s deložacijom pripadaju domorodačkom plemenu Huwaitat, koji mogu pratiti svoje porijeklo prije nego što je Saudiska Arabija uopće utemeljena.

Prema Al Jazeeri, istaknuti aktivist Huwaitata uhićen je i zatvoren 2020. godine u vezi s odbijanjem plemena da se preseli. Drugi aktivist Huwaitata također je rekao novinskoj organizaciji te godine da je najmanje 15 drugih članova plemena oteto i zatvoreno. Dvoje od njih navodno je snimljeno nakon kritiziranja saudijske vlade i projekta Neom na društvenim mrežama. Osim toga, iseljenici angažirani za rad na inicijativi kritizirali su njezino rukovodstvo zbog postavljanja nerealnih zahtjeva i zatvaranja očiju pred diskriminacijom, piše The Wall Street Journal.

Kontroverze oko Neoma natjerale su Riot Games da brzo odustane od svoje odluke o sklapanju sponzorskog ugovora s projektom megagrada. Neom je trebao biti glavni partner za Riot-ovo LEC esports prvenstvo u Europi prije dvije godine sve dok reakcija obožavatelja nije dovela do toga da tvrtka prekine sponzorski ugovor samo 24 sata kasnije.