Nakon objave teksta na Net.hr-u pod naslovom PUTINOV OLIGARH / Jahta jednog od najbogatijih Rusa usidrena u Skradinu? Gradonačelnik: 'Mislim da će ova informacija naštetiti našem turizmu' koji smo prenijeli iz Slobodne Dalmacije, stigla je reakcija ruskog investicijskog fonda RDIF. Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

"1."Predsjednik uprave ruskog investicijskog fonda RDIF, vrijednog deset milijardi dolara, i jedan od najbogatijih Rusa, Kiril Aleksandrovič Dmitriev". To nije istina jer g. Dmitriev nije milijarder niti jedan od najbogatijih Rusa. G. Dmitriev je zaposlenik RDIF, nema značajnog e bogatstva, nije sudjelovao ni u kakvim privatizacijama, ne posjeduje osobnu financijsku ili industrijsku imovinu i nikada nije bio na Forbesovoj liti, koja uključuje najbogatije ljude Rusije.

2. "On je, kako doznaje Slobodna Dalmacija iz pouzdanih izvora, jedan od tri ruska oligarha kojima je u Hrvatskoj izdana zabrana korištenja i isplovljenja jahte jer se nalazi na popisu sto ruskih oligarha kojima je SAD uveo sankcije zbog vrlo bliskih odnosa s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom". To nije istina jer g. Dmitriev nije oligarh već izvršni direktor RDIF i nijedna zemlja ka nije sankcionirala kao oligarha. Čak se i relevantne restriktivne mjere koje su nedavno uvele SAD i Ujedinjena Kraljevina odnose na g. Dmitrieva kao direktora ruskog vladinog entiteta, RDIF, kao jedina osnova za restrikcije, i nigdje se ne spominje da je "oligarh". Trenutačne sankcije nisu usmjerene protiv g. Dmitrieva kao "oligarha" (što on nije), već kako rusko gospodarstvo ne bi moglo privući financijska sredstva. Također, upravo ovog tjedna (14. ožujka 2022.) ispravili smo članak Financial Timesa koji je pogrešno okarakterizirao g. Dmitrieva kao oligarha - ispravak možete vidjeti ovdje - https://www.ft.com/content/2816fa54-6dc7-417c-bb99-a0bc9493fe2d. Tekst pojašnjenja od strane Financial Timesa: Ovaj je članak ispravljen, budući da je u izvornoj verziji g. Dmitriev opisan kao oligarh.

3. Velika je vjerojatnost da je jahta Kirila Dmitrieva smještena u ACI marini u Skradinu i mi smo se dali u provjeru te informacije". TO nije istina jer g. Dmitriev ne posjeduje nijedan čamac ni jahtu. Mi kategorički tvrdimo da g. Dmitriev nije "oligarh i da nema nikakve osnove da se taj izraz primjenjuje na njega. Wikipedija definira "ruske oligarhe" kao "poduzetnike u poslovnom sektoru" i one koji su "postigli ogromno bogatstvo stjecanjem državne imovine za male pare (ili besplatno) tijekom procesa privatizacije". Stoga upućivanje na g. Dmitrieva kao "oligarha" su netočna, dobode do zablude i veoma klevetničke za RDIF i g. Dmitrieva osobno te nanose značajnu štetu poslovnim interesima i ugledu RDIF.

Ciljevi RDIF uključuju privlačenje najboljih talenata i tehnologije u Rusiju i osiguravanje transparentnosti u upravljanju RDIF. Njegova reputacija pouzdanog i besprijekornog investicijskog fonda kojim se upravlja pod najkvalitetnijim profesionalnim vodstvom ključna je za njegovo daljnje postojanje i rad. Napominjemo da g. Dmitriev nikada nije okrakteriziran kao "oligarh" od strane bilo koje zapadne vlade (uključujući Veliku Britaniju i SAD). Čak se i relevantne restriktivne mjere koje su nedavno uvele navedene vlade odnose na g. Dmitrieva kao direktora ruskog vladinog entiteta, RDIF, kao jedina osnova za restrikcije, i nigdje se ne spominje da je on "oligarh".