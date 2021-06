Anu Ilić (34) iz Valjeva u Srbiji, majku dva maloljetna dječaka, 17. svibnja ubio je bivši partner, policajac Marko Marković (52), koji je potom izvršio samoubojstvo. Mjesec dana nakon ubojstva, Anini roditelji Zorica i Miloš Bogićević ispričali su za Blic kroz kakav je pakao dvije godine prolazila njihova kći.

Ana i Marković su par godina bili u vezi, zbog čega se razvela očekujući da će i on učiniti isto. Međutim kada je shvatila da joj daje lažna obećanja, odlučila je ostaviti ga početkom 2019. godine. Njezina majka tada je otišla razgovarati s njim kako bi se on i Ana u miru razišli.

"U oči sam mu rekla da sad, kada više nema ništa između njih i da je veza gotova, treba ju pustiti da nastavi svoj život, da podiže svoje sinove i da se vrati suprugu. Drhtajući od bijesa, gledajući me u oči s mržnjom i prijeteći prstom, odgovorio mi je: 'Gospođo, pogrešno je učite, vi joj lomite vrat, ne smije se vratiti mužu jer ću je ubiti na kućnom pragu!' Bilo mi je jasno da moje dijete ima posla sa psihopatom koji ne razmišlja ni o svojoj, kamoli njezinoj djeci", prisjetila se Zorica.

Prijetio je ubojstvom

Nakon toga je tijekom dvije godine Marković počeo pratiti Anu na svakom koraku, zbog čega je u prosincu 2019. protiv njega podnijela prijavu. Uhićen je, ali je valjevski sud odbio zahtjev za pritvorom kao neosnovan. Izrečena mu je mjera zabrane prilaska na manje od 500 metara i komunikacije sa Anom.

"To ga nije sprječavalo da krši mjeru, tako što bi pješice i automobilom dolazio u blizinu njezinog stana da tu stoji ili šeta, ili da šalje zajedničke prijatelje da pričaju sa njom 'da se pomire'. Svima je doslovno govorio da joj poruče da će ju ubiti ako mu se ne vrati, prijetio da će joj 'presuditi' samo ako se usudi imati drugog muškarca... Sve je to prenošeno mojoj kćeri, ali ona je smatrala da je ipak neće fizički ozlijediti, govoreći 'nema on srce za to'", priča Zorica.

Oteo ju kada je išla na posao

30. siječnja ove godine, Marković je pokazao da je bio ozbiljan. "Tog jutra, u isto vreme kada ju je i ubio, sačekao je ispred zgrade kada je krenula na posao, prišao iza leđa, stavio ruku na usta, prislonio pištolj na leđa i odvukao na livadu gdje je kasnije sebi presudio. Punih sat i pol vremena ju je držao tako otetu. Kada se vratila u stan, sve mi je ispričala i prvi put priznala da joj život visi o koncu. Poručio joj je da je zbog njene prethodne prijave 'izgubio sve u životu' i da ako ga sad prijavi neće dočekati njezin rođendan 12. veljače, da će s njom i sobom završiti za tri minute", kaže Zorica koja je tada odlučila prijaviti nasilnika.

Ništa nisu napravili da ju zaštite

Policajci su ga ponovo uhitili, oduzeli mu oružje i službenu značku te ga predali tužiteljstvu. Marković je, međutim, u pritvoru ponovo proveo manje od 48 sati, jer je sa sudom sklopio sporazum o priznanju krivice te je osuđen na uvjetnu kaznu, uz mjeru zabrane približavanja i komunikacije sa Anom.

"Nije bilo dovoljno što smo tužiteljstvu pokazali fotografije kako on navodno vježba u parku u blizini Aninog stana, odgovorili su nam: 'nemate pravo slikati'. Ana pita tužiteljicu kako on ima pravo da se pojavljuje svuda gdje se ja krećem, a ona odgovara: 'ne postavljate pitanja vi, nego ja'. Tri puta tijekom ožujka odlazim u policiju da raspitati se što je sa slučajem, jer je Marko na slobodi i dobijam odgovor da je on udaljen sa posla, ali da ga ne mogu pratiti bez naloga suda… Ništa nije učinjeno da se ona zaštiti", ističe Zorica.

Potom je i podnesena i treća Anina prijava za kršenje zabrane mjere prilaska, jer se dva dana prije nego što joj je oduzeo život Marković našao ispred nje na jednom autobusnoj stanici.

"To se dogodilo u petak dok je išla na posao, a u povratku iz 'Gorenja' svratila je u policiju i prijavila ga. Opet su ga priveli u subotu, ali je on negirao da je to bio on. Nedjelju smo proveli zajedno, pričajući kako organizirati rođendan njenog mlađeg sina i ne spominjući Marka. U ponedeljak ujutro ju je ubio", ispričali su Anini roditelji.