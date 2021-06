Talijani su ogorčeni jer je u utorak pušten iz zatvora notorni šef mafije, koji je služio kaznu zatvora od 25 godina zbog niza okrutnih zločina, uključujući ubojstvo čuvenog tužitelja Giovannija Falconea i otapanje dječakova tijela u kiselini.

Šezdesetčetverogodišnji Giovanni Brusca pušten je u ponedjeljak iz rimskog zatvora Rebibbia, nakon što je odslužio kaznu zatvora od 25 godina. Tijekom odsluženja kazne postao je svjedok državnog odvjetništva, a sada mu preostaju četiri godine uvjetne kazne.

"Brusca oslobođen - najokrutniji šef mafije", napisao je dnevnik La Repubblica. Dok su neki političari i bližnji Bruscinih žrtava kritizirali njegovo puštanje, drugi su branili odluku zbog suradnje s vlastima.

Ključna figura 'Cosa Nostre'

Brusca je bio ključna figura Cosa Nostre, sicilijanske mafijaške organizacije. On je 1992. ubio Giovannija Falconea, legentarnog tužitelja koji je svoju karijeru posvetio uništenju mafije.

Pritom su ubijeni Falconeova žena i tri zaštitara. Falconeov je automobil prešao dionicu autoceste izvan Palerma ispod koje je bilo 400 kilograma eksploziva koji je u blizini detonirao Brusca.

Udovica jednog od ubijenih zaštitara Tina Montinaro rekla je za Repubblicu da je "ogorčena" zbog puštanja Brusce. "Država je protiv nas. Nakon 29 godina još ne znamo istinu o masakru, a Giovanni Brusca, čovjek koji je uništio moju obitelj, slobodan je", kazala je Montinaro.

Falconeova sestra Maria rekla je za iste novine da je šokirana viješću, dodavši: "To je zakon, zakon koji moj brat želi i treba ga poštivati".

Otopljen u kiselini

Brusca, poznat pod nadimkom "svinja", bio je jedan od najlojalnijih operativaca čelnika Cosa Nostre, Salvatorea "Tota" Riine. Međutim, po uhićenju 1996., odlučio je surađivati s vlastima, priznavši stotine ubojstava, prenose talijanski mediji.

Jedan od njegovih najokrutnijih zločina je ubojstvo 12-godišnjeg Giuseppea Di Mattea, koji je otet 1993. jer je njegov otac mafijaš odlučio surađivati s vlastima. Nakon što je preko dvije godine bio zatočen u teškim uvjetima u kući, dečko je ugušen, a njegovo je tijelo bačeno u kiselinu. Policija je to opisala kao "jedan od najgroznijih zločina u povijesti Cosa Nostre".

"Zakon ne može biti isti za takve ljude", kazao je dječakov otac Santino za dnevnik Corriere della Sera. "Brusca ne zaslužuje ništa", poručio je. "Oni nisu ljudi", dodao je, prisjetivši se da je Brusca ubio i 23-godišnju trudnicu koja nije bila povezana s mafijom "nakon što je mučio njenog dečka".

Kazao je kako se nada da Bruscu neće nikada više sresti na ulici. "Ne znam što bi se u tom slučaju moglo dogoditi", poručio Di Matteo, koji još uvijek živi na tajnoj lokaciji zbog straha od odmazde mafije.

Kritike političke scene

Bruscino puštanje kritizirano je s obje strane političkog spektra. Čelnik lijevo centrističke Demokratske stranke Enrico Letta opisao je vijest kao "udarac u trbuh koji čovjeka ostavlja bez riječi". Matteo Salvini, vođa krajnje desne Lige, nazvao je Bruscu "divljom zvijeri" koja "ne može izaći iz zatvora".

Međutim, Grasso, lijevi političar i bivši predsjednik Senata koji je bio na Bruscinoj listi za odstrjel, ne vidi problem u njegovom puštanju. Grasso je jedno vrijeme bio glavni tužitelj protiv mafije, prije no što se 2013. prebacio u političke vode. Kazao je da nema simpatije prema Brusci, pogotovo jer je planirao njegovo ubojstvo, kao i otmicu njegova sina.

Grasso inzistira da je prikladno ponuditi smanjenje zatvorske kazne mafijašima koji postanu informatori vlasti. "Plaši me zgroženost mnogih političara koji vrlo malo razumiju kazneni zakon i borbu protiv mafije", napisao je na Facebooku. "Trebaju nam velika smanjenja kazne za one koji pomognu državi, kao i doživotne kazne, bez smanjenja, za one koji ne surađuju", dodao je.