Četiri europske države - Portugal, Italija, Njemačka i Austrija - na čelna mjesta kriznih timova za COVID-19 te za kampanje cijepljenja protiv te bolesti postavile su visoke vojne časnike, piše u petak Večernji list

U Portugalu je iznimnu ulogu u organizaciji, ali i promociji cijepljenja odigrao viceadmiral Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, u Italiji general-pukovnik Francesco Paolo Figliuoloa, a sada su istim stopama krenule i Njemačka, u kojoj je na čelo kriznog stožera ured kancelara postavio generala-bojnika Carstena Breuera, te Austrija, u kojoj koordinacijsko tijelo za borbu protiv COVID-19 po novome vodi general Rudolf Striedinger. Konsenzus među vladajućima u tim državama je da vojni stručnjaci posjeduju dragocjeno logističko znanje i iskustvo u kriznom upravljanju.

'Korona generali' zaduženi za cijepljenje

"Do sada je cijepljeno 25 milijuna ljudi. Do kraja godine možemo doći do 30 milijuna", uvjeren je 56-godišnji general-bojnik Carsten Breuer, tako ponovivši cilj koji je postavio kancelar Olaf Scholz kada je krizni stožer prebacio iz ministarstva zdravstva, koje je vodio također jedan general, Hans-Ulrich Holtherm, u ured kancelara. Breuer, znan kao “korona-general”, inače je odgovoran za raspoređivanje vojske u zemlji, ima iskustvo s Kosova i iz Afganistana, a dosad je koordinirao odgovor na COVID u vojsci.

Sličnu zadaću kao Breuer uoči očekivanog vala zaraze omikron varijantom ima i austrijski mu kolega po činu Rudolf Striedinger. Blizak je s kancelarom Karlom Nehammerom još iz vremena kad je kancelar radio u vojsci, ali i stranci ÖVP, pa se jednom čak pojavio na stranačkoj zabavi u odori, što je zabranjeno. Ipak, taj 60-godišnjak, zamjenik načelnika stožera oružanih snaga, napredovao je i pod vlašću socijaldemokrata, koji ga opisuju kao “iznimnog časnika”.

Pozvao građane da budu 'Jedi vitezovi'

Za časnicima prvi su posegnuli Portugalci kad je u veljači na čelo tima za organizaciju cijepljenja postavljen viceadmiral Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, nakon što je prethodnik, državni tajnik Francisco Ramos, maknut zbog cijepljenja preko reda. Gouveia e Melo brzo je pridobio javnost i načinom komunikacije - citirao je “Ratove zvijezda”, pozvao sunarodnjake da budu Jedi vitezovi protiv pandemije, a za antivaksere govorio da pripadaju tamnoj strani. Uz njegovu koordinaciju procijepljeno je 90 posto stanovništva, a u Portugalu je upravo izabran za osobu godine.

Manje javan, ali izniman posao napravio je general-pukovnik Francesco Paolo Figliuoloa, kojega je talijanski premijer Mario Draghi u ožujku postavio na čelo operativnog tijela za koordinaciju pandemije i cijepljenje. Nije citirao “Ratove zvijezda”, ali zaslužan je za više od 88 posto cijepljenih Talijana, piše novinarka Večernjeg lista Sandra Veljković.