Već danima se spekulira o zdravstvenom stanju bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, piše DW. On u nedjelju (14. svibnja) prvi put u 29 godina nije bio na proslavi Dana državne zastave. Na vojnoj paradi 9. svibnja u Moskvi, na Dan pobjede nad Hitlerovim fašizmom, činilo se da je bjeloruski predsjednik vidno oslabio. On je bio odsutan s banketa kod predsjednika Rusije Vladimira Putina, na koji su bili pozvani svi predsjednici bivših sovjetskih republika.

Rečeno je da je Lukašenko nakon parade odmah napustio proslavu - iz zdravstvenih razloga. Do sada se o tome oglasio samo Konstantin Satulin, potpredsjednik Odbora za pitanja Zajednice neovisnih država (ZND) u ruskom parlamentu. On nije želio iznositi detalje, samo je rekao: „To nije ništa neuobičajeno, nije covid. Čovjek se jednostavno razbolio." I dodao je: 'On vjerojatno treba mali oporavak i to je sve.'

Dan državne zastave bez predsjednika

Predsjednik danima nije viđen na bjeloruskoj državnoj televiziji. Na Dan državne zastave, jednom od najviših državnih praznika u Bjelorusiji, ovog 68-godišnjaka je predstavljao bjeloruski premijer Roman Golovčenko. On je tom prigodom pročitao Lukašenkovu poruku.

Mediji u susjednoj Ukrajini objavili su da je Lukašenko prebačen u bolnicu. Nejasno je od čega boluje. Do sada nije bilo službenog priopćenja iz kabineta predsjednika u Minsku.

"Ljulja se od slabosti", rekao je za Lukašenka oporbeni političar Pavel Latuško, koji živi u egzilu u EU-u i koji je nekada, kao ministar kulture, i sam bio član vlade u Minsku. Latuško je medijima u petak rekao kako je očigledno da je Lukašenko vrlo teško bolestan.

"Ne može prijeći ni nekoliko stotina metara, ne može držati govore, ne može čak ni stajati uspravno na tribinama, jer se njiše od slabosti", kazao je Latuško.

Državna televizija je bespomoćna i tamošnji urednici više ne znaju što da kažu ili pokažu. Već danima se na TV-u nisu mogle vidjeti aktualne snimke Lukašenka.

Velika ovisnost o Moskvi

Kao autoritarni vladar, Lukašenko je centralna figura i praktično alfa i omega političkog života u Bjelorusiji. Sve se vrti oko njega. Svoj ostanak na dužnosti 2020. mogao je zahvaliti prije svega podršci ruskog predsjednika Vladimira Putina. Od tada, Bjelorusija je gospodarski i politički više ovisna o Rusiji nego ikada prije. Minsk također podržava Moskvu u ratu u Ukrajini, prepuštajući teritorij Bjelorusije ruskim snagama za napade na susjednu zemlju.

Kremlj: Nije bilo službenih podataka iz Minska

Kremlj se u ponedjeljak se službeno oglasio o spekulacijama koje se odnose na zdravlje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov naveo je samo da 'nije bilo službenih podataka iz Minska i da njih treba pratiti', objavila je RIA Novosti na svom kanalu na Telegramu.

Čelnica oporbe: 'Bjelorusi bi trebali biti dobro pripremljeni za svaki scenarij'

Komentirajući glasine oko Lukašenkova zdravlja, čelnica bjeloruske oporbe u egzilu, Svjetlana Tsikhanouskaya, tvitala je da bi Bjelorusi "trebali biti dobro pripremljeni za svaki scenarij. Da okrenu Bjelorusiju na putu prema demokraciji i da spriječe Rusiju da se upliće". "Potrebno nam je da međunarodna zajednica bude proaktivna i brza", rekla je Tsikhanousskaya.