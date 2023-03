Najnovija ljestvica najbrže rastućih europskih tvrtki FT/Statista objavljena je upravo u trenutku kada je ruski rat u Ukrajini ušao u drugu godinu - ali u ovoj je anketi vidljiv trajni utjecaj Covid-19, prenosi Financial Times.

Budući da se temelji na rastu prihoda europskih tvrtki u tri godine do 2021., poredak u nastavku pokazuje koliko je poduzeća napredovalo unatoč pandemiji ili u mnogim slučajevima, zbog nje.

Dok su ograničenja vezana uz Covid-19 i prekidi u globalnom opskrbnom lancu trajali već drugu godinu, tvrtke diljem Europe pretrpjele su dvostruki udarac izgubljene prodaje i rastućih troškova u 2021. Konkretno, poduzeća okrenuta potrošačima koja su uključena u turizam, ugostiteljstvo i maloprodaju borila su se za preživljavanje utjecaj karantina unatoč vladinim programima pomoći.

Zahtjevi se mijenjali s tijekom pandemije

No, za druge, osobito u tehnologiji i e-trgovini - blokade su bile blagodat za poslovanje, budući da su potrošači vezani za dom koji rade i kupuju online ubrzali digitalizaciju u svim sektorima. Ulagači su 2021. godine uložili rekordnih 109 milijardi eura rizičnog kapitala u europske tvrtke, prema pružatelju podataka o poslovima PitchBooku, pri čemu je više od trećine toga koncentrirano na IT i softver kako je potražnja za tehnologijom temeljenom na oblaku naglo porasla.

Ova sedma godišnja ljestvica FT 1000, sastavljena u suradnji s davateljem podataka Statista, identificira one skupine koje su procvjetale i proširile se, a mnoge od njih imale su koristi jer su se zahtjevi poduzeća i potrošača mijenjali s tijekom pandemije.

Posebno izvješće koje će pratiti ovo rangiranje, a koje će biti objavljeno 21. ožujka, ispitat će koliko je taj tempo rasta održiv za neke tvrtke i procijeniti nove pritiske koji će ponovno preoblikovati korporativni krajolik.

Tvrtke koje imaju najveći godišnju stopu rasta prihoda

Na ljestvici su navedene one europske tvrtke koje su postigle najveću složenu godišnju stopu rasta prihoda između 2018. i 2021. Minimalna prosječna stopa rasta potrebna za uključivanje na popis bila je 36,2 posto, neznatno manje od 36,5 posto prošli put.

Tripledot Studio sa sjedištem u Velikoj Britaniji nalazi se na vrhu FT 1000 liste najbrže rastućih europskih poduzeća, s CAGR-om od 794,7 posto. Pokrenut 2017. s fokusom na strpljenje kartaških igara za jednog igrača, proizvođač mobilnih igara imao je koristi jer su se ljudi okrenuli računalima i telefonima za svoju zabavu tijekom lock down-a i nakon toga. No to je bila jedna od samo sedam tvrtki u kategoriji slobodnog vremena i zabave koja je dospjela na ljestvicu, kojom ponovno dominiraju IT i softverske grupe.

Marshmallow, britanska osiguravateljska tvrtka, nalazi se na drugom mjestu s CAGR-om od 659,8 posto, dok je talijanski proizvođač litijevih baterija WeCo na trećem mjestu s CAGR-om od 433,1 posto. Stope rasta koje su postigle ove dvije tvrtke pokazuju redom tekuću digitalizaciju financija i odmak od fosilnih goriva — trendove koji će se samo ubrzavati.

Ulagači su postali oprezniji

Međutim, stalna inflacija, kraj jeftinog zaduživanja i pad vrijednosti tehnoloških dionica čine ulagače opreznijima. Ulaganja rizičnog kapitala pala su 16 posto na godišnjoj razini u 2022., na 91,6 milijardi eura, prema PitchBooku. Iako je još uvijek znatno viša nego prije pandemije, "kombinacija visoke inflacije, rastućih kamata, slabog gospodarskog rasta i obnovljenih geopolitičkih napetosti" naštetila je raspoloženju, nedavno su napisali njezini analitičari - što znači da će se neki start-upovi morati jače boriti za financiranje .

Kako se ruski rat u Ukrajini nastavlja, a zemlje diljem Europe suočavaju s prijetnjom ekonomske recesije, ta ograničenja rasta će se povećavati. Na ovogodišnjoj ljestvici FT1000, 356 predstavljenih kompanija također je bilo rangirano prošle godine, a 125 ih je na listi tri godine zaredom.

Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo domaćin četiri od pet najboljih skupina na ljestvici, ostaje treća najzastupljenija zemlja sa 155 brzorastućih tvrtki, iza Italije, s 260, i Njemačke s 217 — ostavljajući plasman zemalja nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu.

Ali London je zadržao svoju poziciju grada s najvećim brojem brzorastućih tvrtki, već sedmu godinu zaredom, s 83 navedene tvrtke, a slijede ga Pariz (34) i Milano (33).

Hrvatske tvrtke na ljestvici

Koje hrvatske tvrtke su zaslužile mjesto na ljestvici?

Na 13. mjestu našao se Aircash, tvrtka osnovana 2015. koja je s troje zaposlenih u 2018. narasla na poduzeće koje je zapošljavalo 182 osobe u 2021. godini. Pružaju financijske usluge i usluge osiguranja, a stopa rasta koju navodi FT je čak 6.098,1 posto.

Sljedeći na popisu je Devot, kompanija koja se bavi razvojem softwarea, koji se nalazi na 86. mjestu ljestvice s rastom od 1.573,8 posto. Na 551. mjestu je Syntio, na 712. mjestu Heloo, a Syskit je zauzeo 771. mjesto FT-ove ljestvice.