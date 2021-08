U Francuskoj će od danas svakodnevne aktivnosti, poput odlaska na kavu ili vožnje vlakom, biti dopuštene samo onima koji pokažu potvrdu da su se cijepili, preboljeli covid-19 ili imaju negativan nalaz na koronavirus jer na snagu stupa kontroverzna mjera koja je izazvala masovne prosvjede u zemlji.

Stroža pravila, uključujući obvezno cijepljenje svih zdravstvenih radnika do 15. rujna, bit će na snazi do sredine studenog i primjenjivat će se na sve punoljetne osobe. Tinejdžeri u dobi od 12 do 17 godina morat će imati takvu potvrdu od 30. rujna.

Neka pravila ipak neće biti stroga

Restorani, međugradski autobusi, avioni, sajmovi i zdravstvene ustanove samo su neka mjesta na kojoj će se morati pokazati digitalna zdravstvena propusnica koja je od sredine srpnja već potrebna za odlazak u kino, muzej ili na veći događaj.

No ministar zdravstva Olivier Veran rekao je za list Le Parisien u nedjelju da neka pravila neće biti stroga kako je planirano, poput valjanosti negativnog testa do 72 sata umjesto 48. Samostalno testiranje također je moguće pod uvjetom da se provode uz nadzor liječnika.

Masovni prosvjedi protiv strožih mjera

Prosvjed protiv mjera je za vikend privukao više od 200.000 ljudi. Masovni prosvjedi održavali su se svakog vikenda otkako je predsjednik Emmanuel Macron najavio promjene sredinom srpnja kako bi se zaustavio porast zaraza koronavirusom.

Od 67 milijuna stanovnika Francuske, oko 63 posto ih je primilo barem jednu dozu cjepiva protiv covida-19. Više od pola ih je potpuno cijepljeno.