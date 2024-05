Stotine policajaca tragaju za naoružanim muškarcima koji su u utorak ujutro pripremili zasjedu na zatvorski kombi koji je prevozio ozloglašenog zatvorenika pod nadimkom "Muha".

U kriminalnoj akciji zatvorenik je pobjegao, a život su izgubila dva zatvorska službenika, dok su tri teško ozlijeđena. Zasjeda se dogodila na autocesti A154 u Normandiji u Francuskoj.

"Smrznut sam od užasa zbog pokolja koji se dogodio na naplati Incarville", rekao je Alexandre Rassaert, čelnik vijeća regije Eure, javlja France24. "Svim srcem se nadam da će ubojice koji su izveli ovaj krvavi napad biti brzo uhićeni", dodao je.

U lovu na osumnjičene je jedinica elitnih policijskih snaga GIGN.

Foto: Profimedia

Ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin napisao je na X-u da je naredio aktiviranje francuskog plana "Epervier", specijalne operacije koja se pokreće u ovakvim situacijama.

"Koriste se sva sredstva da se ti kriminalci pronađu. Po mojim uputama mobilizirano je nekoliko stotina policajaca i žandara", rekao je.

Ministar pravosuđa Eric Dupond-Moretti rekao je da je jedan od policajaca, star 34 godine, iza sebe ostavio trudnu ženu, dok je drugi, star 52 godine, bio otac dvoje djece. Dvojica ozlijeđenih čuvara su u kritičnom stanju.

Slučaj je predan tužiteljima iz francuskog ureda za borbu protiv organiziranog kriminala poznatog pod akronimom JUNALCO.

Umiješan u međunarodnu trgovinu drogom

Policajci su prevozili Mohameda Amru (30), kada su se našli pod teškom vatrom, priopćio je pariški ured tužitelja. Crni kombi zabio se u prednji dio bijelog kombija, a kamare su snimile dva naoružana muškarca kako patroliraju blizu naplatne kućice na autocesti.

Četvorica naoružanih muškaraca upotrijebila su dva vozila kako bi priredila zasjedu za kombi nešto iza 11 sati, navodi Le Parisien.

Yvon Barbier, umirovljeni uzgajivač stoke čija se zemlja nalazi uz autocestu, rekao je za Sky News da je čuo "možda 30 ili 40 stvarno glasnih pucnjeva".

Foto: Profimedia

"Prvo smo mislili da bi to mogla biti pljačka - što se događalo u prošlosti na naplatnim kućicama ako ljudi pokušali ukrasti gotovinu - ali nije bilo to", rekao je. "Bilo je tako glasno, a mi se nismo usudili ići provjeriti stoku jer nisam želio da me upucaju… Što su ti stražari mogli učiniti? Imali su pištolje, a drugi dečki veliko, ozbiljno oružje", dodao je muškarac.

Amra je nedavno osuđena na 18 mjeseci zatvora zbog provale u predgrađu Evreuxa, na sjeverozapadu Francuske, javlja BFM TV. Francuska televizijska kuća navodi da mu je nadimak La Mouche - ili "Muha".

Policijski izvori rekli su da je Amra bio umiješan u međunarodno dilanje droge, da je osumnjičen za slučaj otmice i ubojstva u Marseilleu, te da je imalo veze s moćnom gradskom bandom "Crnci".

Zasjeda se dogodila dok su ga prevozili između zatvora Val de Reuil i suda u Rouenu, rekao je Dupond-Moretti.

Tko je 'Muha'?

Zatvorski izvor rekao je za Le Parisien da je Amra pokušao prepiliti rešetke na svojoj ćeliji prije nekoliko dana - nakon čega je navodno stavljen u samicu. Medij takoeđer navodi da je Amra procijenjen kao "Escort 3" kategorija rizika, zbog čega je bilo potrebno više čuvara tijekom njegovog prijevoza.

Gerald Darmanin, francuski ministar unutarnjih poslova, rekao je da "nekoliko stotina policajaca" sada lovi Amru i napadače.

Oglasio se i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je jučer na društvenim mrežama napisao da je napad, koji je zatvorske službenike koštao života,"šok za sve". "Nacija stoji uz obitelji, ozlijeđene i njihove kolege. Poduzima se sve kako bi se pronašli počinitelji ovog zločina kako bi pravda bila zadovoljena u ime francuskog naroda. Bit ćemo nepopustljivi", poručio je Macron.

Zakon i red glavno su pitanje francuske politike uoči europskih izbora sljedećeg mjeseca, a incident je izazvao žestoke reakcije političara, posebice krajnje desnice.

"Pravo je divljaštvo koje svaki dan pogađa Francusku", rekao je Jordan Bardella, glavni kandidat krajnje desnog Nacionalnog skupa (RN) koji predizborno vodi u anketama.

