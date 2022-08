Finska premijerka, Sanna Marin, posljednjih je dana u "centru pažnje" i postala je najpopularnija političarka na svijetu, a sve zbog videa na kojima je prikazano kako ona partija.

Već je nekoliko puta uputila javnu ispriku, a sada je i zaplakala. Marin je priznala da se u ovim teškim vremenima samo htjela zabaviti. Ne žali zbog partijanja u svoje slobodno vrijeme, ali kaže kako za mjesto šefice vlade namjerava i dalje marljivo raditi, donosi RTL Danas.

'Nisam izostala niti jedan dan s posla'

"Najiskrenije mogu reći da proteklih nekoliko dana nisu bili nimalo lagani. Bilo mi je jako teško. Ja sam samo čovjek", kazala je Marin na početku svoga obraćanja, dok je pritom bila i na rubu suza.

"U ovim mračnim vremenima i meni ponekad nedostaje radost, svjetlo i zabava. To uključuje određene vrste fotografija i videa koje nisam željela vidjeti. Znam da i vi ih niste htjeli vidjeti. Ipak, svima nama su pokazana. To je privatno, to je radosno i to je život. Nisam izostala niti jedan dan s posla. Nikada nisam ostavila niti jedan zadatak nedovršen, niti ću", poručila je premijerka.

'Nema sumnje da svi pričaju o tome'

Malo tko sada priča o njezinome poslu, a o videima koji su obišli cijeli svijet, svatko ima svoje mišljenje.

"Nema sumnje da svi pričaju o tome, jer to izaziva reakcije, emocije. Mislim kako bi trebali prionuti na posao, više vremena posvetiti stvarima koje su ovoj zemlji važne", izjavio je Petteri Orpo, predsjednik Nacionalne stranke i vođa opozicije.

Marin je u svojem obraćanju priznala konzumiranje alkohola, a da nije uzimala droge pokazao je test kojem se podvrgnula i sama ga platila.

"Još učim i obavljam svoj posao najbolje što mogu. Razmišljam o Ukrajini, razmišljam o vama, želim dobro raditi svoj posao. Hvala vam", izjavila je premijerka Marin.