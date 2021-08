Četvrti val koronavirusa žestoko je pogodio dva francuska prekomorska teritorija - otoke Guadeloupe i Martinique. No, bez obzira na tešku situaciju, stanovnici tih karipskih otoka ne žele se cijepiti uglavnom zbog nepovjerenja u francusku vladu, posebno kada se to odnosi na zdravstvena pitanja, piše Politico.

Dok se u Francuskoj do 25. kolovoza potpuno cijepilo 62,9 posto stanovnika, na Martiniqueu je to učinilo samo 22,5 posto starijih od 12 godina, a na Guadaloupeu je to još i manje, 20 posto. Kada se zbroje svi stanovnici tih dvaju otoka, na njima živi nešto manje od 400.000 stanovnika.

Prema riječima regionalne zdravstvene agencije Guadaloupea Valerie Denux, pandemija je na tom otoku u "laganom padu", ali još uvijek je situacija "ozbiljna". Prošlog tjedna imali su više od šest tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, a 336 pacijenata je u bolnici. Utrostručili su broj na odjelu intenzivne njege na 92 kreveta, dok je 26 pacijenata evakuirano u Francusku. U tjedan dana umrlo je 115 ljudi.

'Surov dokaz'

To je dovelo do toga da oba otoka pooštre mjere, zatvore plaže i trgovine koje ne prodaju najnužnije namirnice. Turiste su zamolili da napuste otoke. "Ako vam treba dokaz da je cijepljenje najbolji odgovor na delta varijantu koronavirusa, Antili su vam najbolji dokaz. Surov dokaz", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Francuski ministar zdravstva Olivier Veran pozivao je liječnike i medicinske sestre da se dobrovoljno jave kako bi otputovali na otoke kako bi pomogli u pretrpanim bolnicama. U dva tjedna, gotovo je 500 liječnika, medicinskih sestara i vatrogasaca stiglo na Guadeloupe i Martinique.

"Situacija je katastrofalna, kao scene iz rata. Ne možemo obuzdati val", napisao je u Facebook grupi o situaciju s epidemijom na francuskim Karipskim otocima jedan liječnik i pozvao sve da se cijepe. Prema podacima regionalne zdravstvene agencije Guadeloupea 20 posto stanovništva se cijepilo dok njih još 40 posto čeka s time kako bi vidjeli koje su nuspojave.

Afera chlordecone

Stanovnici često ističu kako je korijen nepovjerenja u Vladu i cjepivo "afera chlordecone". Taj otrovni pesticid, poznatiji pod imenom Kepone, koristio se na plantažama banana na oba otoka do 1993. godine iako ga je Svjetska zdravstvena organizacija još 1979. godine označila kao kancerogenog, a u Francuskoj je zabranjen 1990.

Više od 90 posto odrasle populacije Guadeloupea i Martiniquea bilo je izloženo tom otrovu za koje su studije pokazale da povećava rizik od raka prostate. Martinique drži neslavni svjetski rekord po broju te vrste karcinoma s 227 slučajeva na 100.000 stanovnika.

"Vlada je lagala o aferi chlordecone. Na početku pandemije članovi Vlade su govorili da nije potrebno nositi maske, a sada je - čak i ako si cijepljen. Uvijek lažu. Ne vjerujem im više i ne želim da me natjeraju na cijepljenje", kazao je lokalni 30-godišnjak u zračnoj luci Pointe-à-Pitre.

Fake news: Predoziranje cjepivom

Nepovjerenje u cjepivo se još više produbljuje dezinformacijama na društvenim mrežama. Nakon što je lokalna glazbena folk legenda, Jacob Desvarieux, umro u 56. godini, iako je dobio tri doze cjepiva, proširili su se tračevi da se "predozirao cjepivom". Istina je bila da mu je imunitet bio narušen transplantacijom jetre.

"Mnogo fake newsa se širi društvenim mrežama", kaže direktorica lokalne bolnice Basse-Terre Christine Wilhem te dodaje kako to otežava posao zdravstvenim djelatnicima u pokušajima obuzdavanja epidemije. Naglašava i kulturološke razloge za odbijanje cjepiva jer se stanovnici tih otoka tradicionalno oslanjaju na "prirodne" lijekove. Jedan takav slučaj je i eksplozija prodaje prirodnog sirupa Virapica jer je bio predstavljen kao "čudotvoran lijek" protiv Covida-19 iako nema niti jednog dokaza da pomaže kod te bolesti.