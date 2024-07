Tinejdžer (18) preminuo je tijekom održavanja glazbenog festivala Exit u Novom Sadu, piše srpski Telegraf. Pronađen je jutros u okolici tvrđave na kojoj se održava festival u teškom stanju.

Prema trenutnim informacijama, nisu pronađeni tragovi nasilne smrti.

Festival je izrazio sućut obitelji i prijateljima preminulog mladića, dodajući da se sumnja da je tragediji kumovala prekomjerna upotreba različitih vrsta droga.

"S neizmjernim žaljenjem javljamo da je prema neslužbenim informacijama koje smo dobili iz Hitne pomoći, osamnaestogodišnji mladić preminuo u Kliničkom centru Vojvodine nakon što je prethodno pronađen bez svijesti na Varadinskom mostu. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon službenog izvještaja, a sumnja se da je u pitanju prekomjerna upotreba različitih vrsta narkotika.

Upućujemo našu najiskreniju sućut obitelji i prijateljima preminulog, naše su misli sada s njima. EXIT festival se od svog osnivanja snažno zalaže protiv bilo kakve upotrebe narkotika, na festivalu i tijekom cijele godine realiziramo niz edukativnih kampanja i aktivnosti vezanih uz prevenciju i širenja svijesti o štetnom utjecaju droge i nastavit ćemo još jače djelovati u tom pravcu.

Djevojka završila u komi zbog droge

Društvo u cjelini mora uložiti maksimalne napore kako bi educiralo mlade, i usmjerilo ih u pravcu zdravijih životnih odluka", stoji u priopćenju festivala.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je maloljetna posjetiteljica Exita iz Beograda prije dva dana završila u komi zbog velike količine ecstasyja "koji je zatrovao skoro cijelo tijelo".

Dodao je da je djevojka u teškom stanju. "Posjetio sam Exit, ima i drugih masovnih događaja ovoga ljeta. Uloga policije je da mora osigurati ne samo javni red i mir, već i čamce za riječnu policiju u Novom Sadu. Jedan je to od gradova gdje je to stvarno neophodno. Već prve noći festivala policija je spasila nekoliko ljudi koji su skočili s mosta", kazao je Dačić.

U sklopu svoje ljetne turneje, Exit festival u Novom Sadu otvorio je Baby Lasagna koji je raspametio publiku u regiji i šire nakon odličnog rezultata na ovogodišnjem Eurosongu. Kako je i sam priznao, Exit je najveća pozornica na kojoj je nastupio zbog čega je imao tremu. No, kasnije je za RTL podijelio da je to jedno nevjerojatno iskustvo, te da je osjetio posebnu energiju u susjedstvu. "To se ne može opisati, jednostavno to moraš doživjeti", poručio je nakon Exita.

Glavna bina na Exitu dobila je ime po Nikoli Tesli, a festival ove godine obilježava rođendan legendarnog genija sloganom "Probudimo naše supermoći zajedno".

