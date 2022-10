Europska komisija danas je predložila zakon prema kojemu će banke morati trenutačno izvršavati sve transakcije u eurima bez dodatnih troškova. Prema prijedlogu EK, sve uplate u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru sjedat će trenutačno na račun, bez obzira na doba dana i koji je dan u tjednu i je li u pitanju radni ili neradni dan.

'Tehnologija postoji od 2017. godine'

Sada se na to čeka i do tri dana. Recimo, ako se uplata izvrši krajem tjedna, najčešće se mora čekati do ponedjeljka da se novac pojavi na računu.

“Prijelaz s uplate koja sjeda na račun primatelja sljedeći dan na uplatu koja sjeda u roku od 10 sekundi ravna je prijelazu s obične na elektronsku poštu”, izjavila je povjerenica za financijske usluge Mairead McGuinness.

“Danas se gotovo devet od deset kreditnih transfera u eurima i dalje obrađuju kao tradicionalni 'spori' transferi. Nema razloga zašto mnogi građani i tvrtke u EU-u ne mogu odmah slati i primati novac, tehnologija koja omogućuje instant plaćanja postoji od 2017. godine'', rekla je.