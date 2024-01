Europska unija u svrhu povećanja sigurnosti na cestama planira reformu vozačkih dozvola. Prvotno je planirano da osobe od 70 i više godina moraju ići na redoviti zdravstveni pregled. Prema sadašnjem nacrtu, opći zdravstveni pregled preporučuje se svim vlasnicima vozačkih dozvola. Budući da ovaj proces još nije dovršen, trenutačno se ne može izvijestiti o konačnoj uredbi. Međutim, Njemačka se često izjašnjavala protiv strožih propisa, piše Fenix magazin.

Promjena pravila također će stupiti na snagu kada su u pitanju gume. Od listopada 2024. više se ne smiju koristiti gume s oznakom M+S. Tada se smiju koristiti samo zimske gume i gume za sva godišnja doba s alpskim simbolom (planina i snježna pahulja). Također treba napomenuti da u Njemačkoj ne postoji opći zahtjev za zimske gume, već samo situacijski zahtjev za zimske gume. To znači da se u zimskim uvjetima na cesti (snijeg, poledica, mraz, itd.) od listopada smiju koristiti samo zimske gume sa alpskim simbolom. Kršenje ovog pravila može dovesti do kazne od 60 eura.

Od srpnja više neće biti moguće kupiti novi automobil bez snimača podataka o događajima (tzv. crne kutije). To će istražiteljima prometnih nesreća olakšati utvrđivanje tijeka događaja, lakše će se otkriti krivac za pojedinu nesreću. Također, podaci iz crne kutije trebali bi pomoći da se ubuduće spriječe neke nesreće. Crna kutija je obavezna za vozila (osobna i gospodarska vozila do 3,5t) koja će biti novoregistrirana od srpnja 2024. godine. To je uređaj koji bilježi podatke i može se procijeniti poput crne kutije u zrakoplovu. Pohranjivanje se odvija u relativno kratkom vremenskom razdoblju, odnosno pet sekundi prije nesreće i 300 milisekundi nakon nesreće.

Njemačko-švicarski policijski sporazum stupit će na snagu 2024. godine. Točan datum za to još nije određen. Taj policijski ugovor znači da se švicarska kazna u Njemačkoj ili njemačka kazna u Švicarskoj mogu lakše naplatiti. Dakle, ako njemački vozači budu uhvaćeni u prebrzoj vožnji u Švicarskoj, od njih se sada može lakše tražiti da plate. Međutim, do međusobne ovrhe dolazi samo ako kazna premašuje beznačajnu granicu od 70 eura.

Promjene će biti i u ostalim europskim zemljama, odnosno Austriji i Italiji. U Austriji na snagu stupa 34. izmjena propisa o cestovnom prometu. Ta uredba završni je dio paketa mjera protiv prekoračenja brzine. Ubuduće će u Austriji biti moguće oduzeti vozila i proglasiti ih oduzetima. To znači da vozilo nećete moći dobiti natrag. Italija također planira znatno veće kazne za prometne prekršaje. Konkretno, trebalo bi strože kažnjavati kršenje zabrane korištenja mobitela i vožnje u pijanom stanju. Za kršenje zabrane korištenja mobitela u vožnji predviđene su kazne od 422 eura i 1697 eura. Italija također želi strože kažnjavati prekršaje parkiranja.

