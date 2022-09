Francuski predsjednik Emmanuel Macron optužio je Rusiju da je moderna imperijalistička sila po zakonu džungle i pozvao je u utorak u sjedištu UN-a neutralne zemlje da prestanu biti suučesnice svojom šutnjom o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

U govoru svjetskim liderima na godišnjem zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku Macron je upozorio da ruska invazija Ukrajine dijeli svijet i vraća ga "u doba kolonijalizma".

"Oni koji na to šute (...) pridonose novom imperijalizmu, suvremenom cinizmu koji uništava svjetski poredak", rekao je Macron u polusatnom govoru.

Pozvao je države da ne budu pasivni promatrači.

"Kada čujem Rusiju kako govori da je spremna za novu suradnju i novi međunarodni poredak bez hegemonije, to je samo prazna priča. A temelji se na čemu? Na invaziji na susjednu državu, na nepoštivanju granica jer vam se to ne sviđa. Kakav je to poredak? Tko je današnji hegemon? Rusija", rekao je Macron.

Odbacio je narativ da Zapad pokušava obraniti zastarjele vrijednosti kako bi branio vlastite interese i da zbog toga pati ostatak svijeta.

"Nije riječ o izboru između Istoka i Zapada, već o odgovornosti svakog da poštuje UN-ovu povelju", rekao je.

Zapadne sile nadaju se iskoristiti okupljanje u sjedištu UN-a ovaj tjedan kako bi uvjerile neutralne države da pritisnu Moskvu. Macron je govor završio ističući ograničenja Rusije.

"Tko je bio ovdje tijekom pandemije? Tko je nudio financiranje kako bi se pomoglo u tranziciji zbog klimatskih promjena? Sigurno ne oni koji vam dolaze danas s idejom o novom svjetskom poretku. Ne oni koji nisu imali funkcionalno cjepivo i ne nude ništa u borbi protiv klimatskih promjena".