Elon Musk prošloga je tjedna kupio devet posto dionica Twittera i tako postao njegov najveći dioničar.

"Sve dok ne dođete do 10 posto udjela, smatra vas se pasivnim ulagačem, tako da on nije još došao do uloge aktivnog investitora", objasnio je Matthew Faulkner sa Sveučilišta u San Joseu prije deset dana.

To je izgleda shvatio i sam Elon Musk pa je odlučio u potpunosti preuzeti Twitter za koji nudi 43 milijuna dolara, i to u kešu.

'Njegov dolazak bi mogao pogurati Twitter naprijed'

"Mislim da bi to za Twitter to bilo dobro jer oni do sada nikada nisu uspjeli podignut tu mrežu na onu razinu na kojoj su bile neke druge mreže, poput Facebooka, Instagrama, čak i kanala za razmjenu poruka - WhatsAppa ili recimo Tik Toka koji je puno snažniji od Twittera. Dolazak tako jednog velikog celebritija bi poguralo Twitter naprijed", rekao je IT stručnjak i urednik časopisa BUG, Dragan Petric za RTL Direkt.

Musk je već testirao svojih 80 milijuna pratitelja. Proveo je mini ankete - žele li opciju uređivanja tvitova - DA. Jesu li zadovoljni razinom slobode govora na Twitteru - NE. No, bi li Musk stvarno mogao transformirati Twitter?

"Moguće je, ako Musk preuzme kompaniju da će se u budućnosti Twitter i naplaćivati - bilo je govora o dva dolara mjesečno po useru, to su milijarde u pitanju. Na taj način bi se možda riješilo ovih spamera i fejk profila. Elon Musk se sigurno neće povoditi za time da su unaprijeđenja samo tipa u fontu, boji ili algoritmima. Bit će to nove inovacije. Možda editiranje. A ne zaboravimo da je Twitter platforma za oglašavanje - i tu bi moglo doći do promjena", rekao je marketinški stručnjak, Nebojša Uglješić.

Čovjek s najskupljim tvitovima na svijetu

Otvorit će Twitter Blue na kojemu neće biti reklama, morat ćete se pretplatiti, a plaćat ćete ga u dogecoinima.

Musk je ujedno i čovjek s najskupljim tvitovima na svijetu. Kada on tvita, dionice idu prema gore. Najavio je da želi kupiti cijelu tvrtku, a dionice su odmah porasle. Kada je kupio samo devet posto udjela tvrtke, Twitter je vrijedio 27 posto više. On utječe na cijene bitcoina i na burzu.

"Kada imate tako utjecajnu osobu čije kompanije više nisu samo privatne kompanije nego su stvari pitanje od javnog interesa - ne bi to netko pustio samo tako. To su već preveliki novci, poput Applea, Microsofta, to su stvari od nacionalnog interesa. I jasno da su sve oči uprte u njega. To su igrači - kako oni sviraju drugi plešu", objasnio je Uglješić.

No, dođe li do kupnje Twittera, Musk bi s njega mogao maknuti i poznate osobe poput Justina Biebera i Taylor Swift, jer mu se ne sviđa što nisu dovoljno aktivni.