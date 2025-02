Trumpova glasnogovornica: 'Novac ide na smeće - woke zapošljavanje u Srbiji i transrodne opere'

Elon Musk u ponedjeljak je rekao da su se on i američki predsjednik Donald Trump dogovorili zatvoriti USAID - agenciju koja podupire međunarodni razvoj, piše Sky News. Poduzetnik je rekao da je agencija za pomoć "nepopravljiva", dok je predsjednik dodao da je vode "radikali i luđaci".

"Zatvaramo", objavio je Musk u audio poruci na X-u dodajući da za to ima "punu podršku predsjednika". Musk je dodao da je agencija "nepopravljiva".

Rashode za Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID) određuje Kongres, a njihov proračun za fiskalnu 2023. godinu iznosio je oko 40 milijardi dolara. Agencija primarno djeluje na potpori inozemne pomoći i inozemnih dobrotvornih organizacija.

Musk je rekao da su on i Trump dugo razgovarali o ovom potezu. "Što se tiče USAID-a, detaljno sam pregledao s njim i on se složio da bismo to trebali zatvoriti", rekao je Musk. "Provjerio sam s njim nekoliko puta i rekao: 'Jesi li siguran?'", rekao je te dodao da je Trumpov odgovor bio: "Da".

Na kritike se jučer nadovezala i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt koja je navela neke od primjera što agencija točno financira.

"Ako pogledate rasipanje i zloporabu koja se provlačila kroz USAID u proteklih nekoliko godina, ovo su neki od suludih prioriteta na koje je ta organizacija trošila novac: 1.5 milijuna dolara za unapređenje DEI-a (raznolikost, jednakost i inkluzija) na radnim mjestima u Srbiji, 70.000 dolara za produkciju DEI mjuzikla u Irskoj, 47.000 dolara za "transrodnu operu" u Kolumbiji, 32.000 dolara za "transrodni strip" u Peruu. Ne znam za vas, ali kao američki porezni obveznik, ne želim da moji dolari idu na ovo smeće, a znam da ni američki narod ne želi", rekla je Leavitt.

Musk: 'To je zločinačka organizacija'

Prethodno su dva visoka dužnosnika USAID-a suspendirana nakon što su pokušali spriječiti članove tima za učinkovitost Elona Muska da pristupe sigurnosnim sustavima. Tim Ministarstva vladine učinkovistosti (DOGE) pokušao je pristupiti nekim datotekama koje su izvan njihove sigurnosne razine, poput dosjea o osoblju i sigurnosnim sustavima, kao i podacima o sigurnosnoj provjeri za zaposlenike angecije.

Kad su im direktor sigurnosti USAID-a John Voorhees i njegov zamjenik Brian McGill odbili dopustiti ulaz, zaposlenici DOGE-a zaprijetili su da će kontaktirati saveznu maršalsku službu, potvrdila su za Sky News dva izvora. Zaposlenici DOGE-a na kraju su uspjeli dobiti pristup sigurnim sustavima, ali nije bilo jasno koje su informacije uspjeli dobiti. Voorhees i McGill stavljeni su na administrativni dopust.

Musk ne u nedjelju na X-u objavio pozvao USAID "da umre" i optužio je tu nezavisnu agenciju da je "zločinačka organizacija", iako za to nije pružio dokaze.

"Vodi ga hrpa radikalnih luđaka. I mi ih izvlačimo", rekao je Trump novinarima o USAID-u u nedjelju navečer.

Demokratska senatorica Elizabeth Warren rekla je u nedjeljnoj objavi da Trump dopušta Musku pristup osobnim podacima ljudi i zatvara vladino financiranje.

"Moramo učiniti sve što je u našoj moći da se suprotstavimo i zaštitimo ljude od zla", rekao je.

