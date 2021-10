Elena (70) je najstarija transrodna osoba u Bosni i Hercegovini koja je prije sedam godina krenula u tranziciju, proces prilagodbe spola. Tvrdi da se rodila u krivom, muškom tijelu. Trudila se biti ono što je društvo od nje očekivalo, muško. Još uvijek je u braku i ima sina koji joj je potpora, javlja Provjereno Nove TV.

"Dugo godina nisam znala da postoje transrodne osobe. Cijeli život nisam znala, inače bi ranije, daleko ranije započela tranziciju. Pa ja sam to shvatila od najranijeg djetinjstva. Taj višak estrogena u meni je utjecao da sam ja uvijek od malih nogu, od kad se sjećam željela da budem curica, da budem žensko", rekla je.

Velike patnje

Prve velike patnje počele su krajem osnovne škole. "Kad su oni osmi završavali, oni su prerasli u djevojke, dobili lijepa lica, lijepe grudi. Ja sam tad počela ludovati, tad sam prvi put počela krasti ženske stvari sa štrikova, da imam bar nešto", ispričala je.

Odrastanjem su rasli i problemi. "Osjećanja ženska, želim muško. Razum mi kaže muškarac si, ne možeš muško imat. I ja sam se borila nepune dvije godine sa svojim osjećanjima da nadvladam to da nemam muškarca. I hvala Bogu uspjela sam nadvladati to", govori.

Oženila se i dobila dijete, a prema svojoj je supruzi oduvijek bila iskrena i otvorena. "Pa kaže ona, znam da neki muškarci nose, slobodno nosi, ali nemoj ništa imati ni s muškarcima ni sa ženama i bit će sve u redu", kaže Elena.

I dalje su u braku. Elena kaže da ne želi razoriti obitelj. Sin ima razumijevanja.

Trpila je uvrede

"Mene su dečki proganjali kolima ovdje po Dobrini. Neki su me pratili do kuće, vikali su svašta, prijetili. Bilo je tu uvreda svakakvih", kazala je Elena kojoj je nepojmljivo da je nekome trn u oku zbog toga što jest, kako se osjeća i što nosi.

Priznala je da joj je želja jednoga dana čaršijom prošetati u haljini dugoj do poda. No zasad, ona kao dijete Sarajeva, ne privlači pozornost izgledom.

"Nije strah, već glas razuma. Zašto da tražim nevolju ako je ne moram imati. Pogotovo u ovom dijelu grada. Ja sam više mudra nego hrabra, jer mudrost prolazi, a od hrabrosti se gine. Mnogi heroji su poginuli, a mudri još hodaju", poručila je.

Operacija spola

Već godinama Elena pije hormonsku terapiju, a planira i operaciju prilagodbe spola koju će obaviti u Beogradu. Elena će je sama financirati, ali na nju će još morati pričekati zbog pandemije.

Do tada, Elena je službeno i dalje Radoslav. "Glavom i bradom što kažu, to sam ja. Nikad nisam sebe mrzila, kao što normalan čovjek sebe ne mrzi, ali sada daleko više osjećam, više volim sebe, nego tu sliku, nego kad sam bila tako. Taj muškarac je upropastio moj život, zato što mi je on ukrao život. Nisam bila žensko da provedem sve ono od djevojaštva pa nadalje. On mi je ukrao. Moj najveći neprijatelj", rekla je.