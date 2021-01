EKSPLOZIJA NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U CELJU: Dvoje ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu

Na autobusnom kolodvoru u Celju došlo je do eksplozije u popodnevnim satima, javlja slovensko Delo. Prve informacije policije kažu da su dvije osobe ozlijeđene i prevezene u bolnicu.

Na avtobusni postaji v Celju je prišlo do eksplozije. Trije ljudje so poškodovani in so jih odpeljali v bolnišnico. Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za eksplozijo plina. pic.twitter.com/3mzMM2I8q9

