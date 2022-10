Ekonomska kriza već nekoliko godina dostiže globalne razmjere. Procjene su da svijet čekaju teška vremena, kao i da se nalazimo u vremenu visoke inflacije i najveće energetske neizvjesnosti ikada koja će nesumnjivo pogoditi i građane i gospodarstvo. Ekspert za ekonomiju i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić, uporedio je situaciju u Njemačkoj i u Srbiji, ističući da je aktualna ekonomska kriza tek počela, da će trajati i da postoji opasnost od eskalacije iste.

"Neko će mi možda zamjeriti, ali držimo se bolje od nekih zemalja koje su mnogo razvijenije od nas. Mi smo jedna relativno nerazvijena zemlja koja je u posljednjih 30 do 40 godina prošla kroz svašta i navikli smo trpiti, štedjeti, da nemamo. U odnosu na nas, jedna Njemačka je ta četiri desetljeća živjela u dobrom redu. Znalo se tko što radi, standard ljudi bio je vrlo visok, globalizacija je davala vrlo dobre rezultate (visoke plaće, visok standard, ljetovanja, zimovanja, zrakoplovni prijevoz). Sada se sve to promijenilo. Nije dramatičnije nego kod nas ali oni su navikli da žive u uređenoj zemlji u kojoj sve funkcionira", rekao je Savić.

"Oni ne mogu razumjeti što im se događa. Da nema plina, da moraju štedjeti, da se ne kupaju svaki dan, da nema mlijeka, kruha, da cijene svaki dan skaču pet, deset ili 15 posto. Ubija ih saznanje da ovo nije kraj. Ovo je kriza koja je počela i još uvijek nije 'dotakla dno'. Ova kriza će trajati. Najgore je što može doći do šire eskalacije, do rata koji će obuhvatiti veći broj zemalja", dodao je.

O kupovini stanova

Savić je objasnio što se događa s tržištem nekretnina te je istakao da s kupovina stanova više nije sigurna.

"Stanove ne kupuju samo Srbi već i ljudi iz okruženja, a trenutno imamo i Ruse i Ukrajince. Kod Srba tradicionalno imamo dvije alternative - ili kupuješ zlato ili kupiš stan. Sa stanovima nisi siguran, jer je cijena stanova sada previsoka, a kada se cijene dovedu u normalu - ozbiljno će pasti. To će se dogoditi kada prođe ekonomska kriza, to može trajati još godinu ili dvije. Bit će sve manje potražnje i manji broj ljudi će kupovati. U ekonomiji ne može ništa samo rasti, mora počneti i padati. Bogati su oni koji razumiju kada treba kupovati, kada treba stati, a kada prodati. To je najteže pitanje. Ljudi su kupovali stanove u Beogradu na vodi kada je kvadrat bio 2000 eura, a sada je ta cijena 6000 ili 7000 eura. Velika je razlika u cijeni, a sada je i iznajmljivanje izuzetno profitabilno", naglasio je Savić.

Istaknuo je da tko ima novca, može ga i trošiti, posebice kada je riječ o luskuznoj robi. Pritom je savjetovao žene da jednu stvar ne kupuju.

"Alkohol, benzin i cigarete su uvijek bili tretirani kao luksuzna roba. Najveći su porezi oduvijek na te kategorije proizvoda i to je logično. Moj savjet je da tko ima novce - neka čuva 'bijele pare za crne dane'. Nije vrijeme za investicije, jer vam nitko ne može garantirati da ćete za dvije godine imati posao. Dugoročno promatrano najstabilniji je švicarski franak. Žene - ne kupujte naušnice ili zlatne ogrlice, jer kada odete u zlataru, prepolovit će vam cijenu. Monetarno zlato u polugama je vrijedno, mijenja cijenu ali ne propada. Dobar izbor su i nekretnine ili zemlja", savjet je profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

'Inflacija nagriza Nemačku'

Inflacija sve više nagriza kupovnu moć njemačkih građana, sada čak i onih iz srednje klase. Vidljivo je to i po sve praznijoj potrošačkoj košarici i po odabiru proizvoda koje ljudi u nju stavljaju, pokazalo je istraživanje objavljeno u utorak.

Pojavio se strah od inflacije, koja je u Nemačkoj u rujnu porasla na 10 posto prvi put u posljednjih sedamdeset godina. Oko 90 posto ispitanika izjavilo je da ih brine inflacija, rekao je predsjednik DSVG-a Helmut Schleweis (Schleweis).

Stanovništvo nerado troši novac: manje je spremno kupovati nego ikad u posljednjih 16 godina, a gotovo polovica, 46 posto, namjerava dodatno smanjiti ionako ograničene izdatke. Godinu dana ranije na to se spremalo 26 posto ispitanika.

Govoreći o trenutnoj situaciji sagovornik Kurira nije optimističan. "Trenutna situacija u svijetu je loša, samim tim što cijene idu u nebo, ima nestašice hrane svuda, a kraj se ne nazire", rekao je Savić i dodao da Srbija nije izoliran otok kao što nisu ni druge zemlje i da posljedice krize svi dijele.