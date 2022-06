Rizici od klizanja SAD-a i Europe u recesiju naglo su porasli, upozorili su ekonomisti uoči summita G7 koji počinje ovog vikenda u Bavarskoj. Ekonomisti s obje strane Atlantika izjavili su za Financial Times da su sve pesimističniji nakon odluke američkog FED-a (Federalnih rezervi) da se upuste u povećanje kamatnih stopa kako bi se suprotstavile rastućoj inflaciji te zbog sve veće zabrinutosti oko opskrbe Europe prirodnim plinom uoči zime.

Holger Schmieding, glavni ekonomist u Berenberg banci, rekao je da se ravnoteža sada "okrenula" u korist ekonomske kontrakcije sljedeće godine u SAD-u i Europi.

"Ono što je nekada bio rastući rizik sada se pretvorilo u osnovni slučaj", kazao je.

'Europa je ranjivija od SAD-a zbog energenata'

Goldman Sachs je udvostručio rizik od ulaska SAD-a u recesiju ove godine s 15 na 30 posto, uz 48-postotnu vjerojatnost recesije u dvogodišnjem razdoblju nakon FED-ovog prvog porasta od 75 baznih bodova 1994. godine.

“Rizici od recesije u SAD-u neugodno su visoki i rastu. Stavio bi ih na 40 posto u sljedećih 12 mjeseci, s više-manje identičnim izgledima u daljnja 24 mjeseca”, rekao je Mark Zandi, glavni ekonomist Moody's Analyticsa. Dodao je da je Europa još ranjivija od SAD-a.

"Da bi se izbjegla recesija, globalnom gospodarstvu treba malo sreće i kako bi se gospodarski posljedice pandemije koronavirusa i ruske agresije brzo smirile, zajedno s nekim spretnim kreiranjem politike od strane FED-a i drugih središnjih banaka", rekao je Zandi.

Čelnici G7 raspravljat će o stanju globalnog gospodarstva na svom radnom ručku u nedjelju, a glavna tema bit će inflacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sudjelovat će putem videoveze na sastanku u ponedjeljak, čiji će fokus biti na krizi izazvanoj ruskim ratom.

'Slika inflacije u budućnosti ne izgleda dobro'

Globalni gospodarski izgledi su mračniji otkako je ruska invazija na Ukrajinu u veljači dovela do spiralnog rasta cijena energije i hrane. Tijekom lipnja središnje banke od Washingtona do Züricha podigle su kamatne stope više nego što su tržišta očekivala, signalizirajući da će učiniti sve što je potrebno kako bi obuzdale rastuću inflaciju, čak i ako to znači pokretanje recesije. Opskrba plinom u Europi postala je neizvjesnija nakon odluke Rusije da smanji dotok u mnoge zemlje. Poremećaji lanca opskrbe koji su rezultat kineske politike nulte Covid-a i dalje opterećuju izglede rasta.

Peter Hooper, ekonomist u Deutsche Bank i bivši dužnosnik Fed-a koji je u travnju postao jedan od prvih na Wall Streetu koji je predvidio recesiju, upozorio je da slika inflacije u bliskoj budućnosti "ne izgleda dobro", što znači da će središnja banka možda trebati podići stope još agresivnije nego što se trenutno očekuje. Banka je od tada povukla svoj zahtjev za smanjenjem do sredine sljedeće godine.

"Bit će iznimno teško to namjestiti do te mjere da se inflacija smanji uz povećanje nezaposlenosti od samo pola postotnog boda u sljedećih nekoliko godina”, rekao je.

Ako Rusija u potpunosti prekine opskrbu plinom...

Neil Shearing, glavni ekonomist u Capital Economicsu, rekao je da su rizici od recesije najveći u Europi, gdje je kriza troškova života uzrokovana inflacijom povezana s mogućim nestašicama plina. Kao i u SAD-u, Velika Britanija i eurozona također se suočavaju s inflacijom na najvišim razinama u posljednjih nekoliko desetljeća. Međunarodna energetska agencija upozorila je ovaj tjedan da se Europa mora odmah pripremiti za potpuni prekid izvoza ruskog plina ove zime.

Martin Wolburg, viši ekonomist u osiguravajućem društvu Generali, kaže: "Ako Rusija u potpunosti prekine opskrbu plinom EU, recesija europodručja postala bi novi osnovni slučaj s posebno teško pogođenim njemačkim gospodarstvom."

Katharina Utermöhl, viša ekonomistica u osiguravajućem društvu Allianz, bila je optimističnija: “Snažan oporavak nakon karantene u sektorima na koje je pandemija najviše utjecala – posebice putovanja i ugostiteljstvo – trebao bi održati gospodarstvo eurozone na površini tijekom ljetnih mjeseci.”

OECD i MMF i dalje predviđaju rast u iduće dvije godine

I središnja Engleska banka vjerojatno će podići kamatne stope iako se očekuje da će gospodarstvo stagnirati tijekom sljedeće dvije godine.

"Šira slika je da bi gospodarstvo sljedeće godine u ovo doba moglo biti samo djelomično veće nego što je bilo prije pandemije", rekao je ekonomski konzultant Thomas Pugh.

Službene sektorske prognoze središnjih banaka i multilateralnih organizacija poput OECD-a i MMF-a još uvijek pokazuju da će najveća svjetska gospodarstva rasti i ove i sljedeće godine. Međutim, predsjednik FED-a Jay Powell priznao je ovog tjedna na saslušanjima u Kongresu da je recesija u SAD-u "sigurno moguća", obećavši bezuvjetnu predanost središnje banke vraćanju stabilnosti cijena.