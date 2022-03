RTL-ova ekipa u Ukrajini posjetila je poznatu pivovaru Pravda u Lavovu. Umjesto kvalitetnog piva, nakon ruske invazije, pivovara je počela proizvoditi Molotovljeve koktele.

Ukrajinske su vlasti na to pozvale građane, a skladišta su prepuna kartonskih kutija u kojima se nalazi eksplozivna tekućina.

Ugostiteljski dio pivovare i dalje radi, a vojnicima, policiji i nacionalnoj gardi omogućena je besplatna kavu ili čaj, dok građane Ruske Federacije i Bjelorusije ne uslužuju. S jednim od direktora Pravde, Tarasom Maselkom, razgovarao je reporter Boris Mišević.

Za početak, Maselko je Miševiću objasnio crteže na etiketama.

"To je ista etiketa još iz 2014. jer do danas se za Ukrajinu ništa nije previše promijenilo. Mi smo od tada cijelo vrijeme u ratu na istoku nakon što su oni uzeli poluotok Krim. Sada se ta priča nastavlja, u ovim bocama počeli smo praviti Molotovljeve koktele. Imamo i druge vrste boca, svaka je dobra kada treba braniti svoju zemlju, svoj dom i svoj grad", kaže Maselko te nastavlja "Ovdje piše Putin Huilo što na ukrajinskom znači Putin se****. Tu on drži nuklearne bombe, vidite vojnike, krvave tragove na našem teritoriju", opisuje Maselko.

Kako bi bili spremni za obranu svog grada, pripremili su već dosta boca s eksplozivom, a dio su poslali i u druge gradove koji su pod ruskom okupacijom.

Maselko kaže da nisu jedini koji proizvode eksploziv te ga da se proizvodi na svakom koraku, gdje je to moguće.

"Moramo biti spremni, ruski vojnici još nisu u našem gradu ali kad i ako dođu moramo biti spremni. Ovo je jako efikasno protiv tenkova i vojne tehnike. Mi ćemo ostati do zadnjeg u obrani naših obitelji, gradova i domova", zaključuje Maselko.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.