Zamjenica pomoćnika američkog tajnika za obranu, Laura Cooper, zadužena za pitanja Rusije, Ukrajine i Euroazije, u intervju za Glas Amerike komentirala je situaciju na Balkanu.

Dužnosnica Pentagona kazala je da Srbiji nije u interesu da bude partner ruskoj vojsci, koja "brutalno napada civilno stanovništvo u Ukrajini".

"Ne može se izjednačavati napad bez povoda jedne sile na demokratski izabranu vladu s vojnom intervencijom NATO-a u SR Jugoslaviji 1999. godine", kazala je.

O ciljevima Rusije

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Cooper je kazala da je Rusiji prvi cilj bio zamijeniti demokratski izabranu vladu u Kijevu. "To znamo jer smo vidjeli obavještajne podatke. U stvari, dijelili smo ih s cijelim svijetom dok smo ih otkrivali. Gotovo bi se moglo reći da je svijet znao više o ruskim planovima i motivima od ruskih vojnika. Oni su poslani u Ukrajinu da opkole Kijev, gađaju važne gradove i preuzmu kontrolu nad ključnom teritorijem. Naišli su na žestok otpor ukrajinskih oružanih snaga, uz kapacitete koje je osigurao Zapad, što je iznenadilo ruske snage i natjeralo ih da promijene svoje planove. Ali to ne znači da su odustali. To samo znači da su privremeno promijenili svoj pristup kako bi dobili na vremenu da se pregrupiraju", kazala je.

Pentagon pomno prati situaciju na Balkanu

Cooper je komentirala izjave pojedinih europskih dužnosnika da bi se sukob iz Ukrajine mogao preliti na druge regije, odnosno na Balkan. Poručila je da Pentagon uvijek prati sigurnosnu situaciju na području Zapadnog Balkana. "Jako smo posvećeni našim odnosima sa saveznicima u regiji i održavanju jakih partnerstava širom regije, uključujući Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. To je bio slučaj ranije i sada. Očigledno je da je Rusija u prošlosti pokušavala miješati se i poticati tenzije u regiji i vidimo da se to nastavlja do danas.

Zadovoljna sam stupnjem do kojeg Sjedinjene Države, i ne samo one, obraćaju pažnju na regiju. Naši partneri iz EU su također jako posvećeni tome da se osigura stabilnost. Ukazala bih na nedavno povećanje snaga u operaciji Altea, kao veoma pozitivan znak suradnje svih nas na osiguravanju stabilnosti", poručila je Cooper.

'Rusija ima taktike za destabilizaciju regije'

Upitana na koje bi načine Rusija mogla pokušati destabilizirati Balkan nakon invazije Ukrajine, Cooper je kazala da Rusija ima brojne taktike za destabilizaciju regije.

"Može se vratiti na upotrebu određenih strategija, uključujući cyber miješanje, i nedavno smo vidjeli primjere toga, zatim manipuliranje informacijskim prostorom, što je i dalje prisutno. Mogu instrumentalizirati korupciju, koja naročito ima korozivno djelovanje u regiji. I naravno, mogu upotrijebiti prodaju oružja, vojnih resursa kao sredstvo utjecaja. Činjenica da im vojna oprema ne daje tako dobre rezultate u Ukrajini, možda će ovo posljednje sredstvo učiniti manje moćnim", rekla je.

Dužnosnica Pentagona kazala je da je u kontekstu trenutne situacije pozitivan znak što se Srbija svrstala gotovo uz sve zemlje svijeta kada se govori o rezoluciji Generalne skupštine UN-a kojom se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu.

"Znamo da Srbija može sagledati ovu situaciju uz određeni stupanj nepristranosti. Međutim, ovo je trenutak kada su zemlje širom svijeta, čak i one koje su bile povijesno neutralne, odlučile da se odluče na međunarodno pravo i mir i ustanu u obranu principa suvereniteta. Vidjeli smo da čak i neke neutralne zemlje pružaju pomoć Ukrajini u ofenzivnom oružju. Tako da svakako vjerujemo da je ovo povijesni trenutak i nastavit ćemo raditi na pozitivnijem odnosu sa Srbijom", kazala je.

'Ruska invazija i vojna intervencija NATO-a ne mogu se izjednačavati'

Na kraju je, komentirajući činjenicu da mnogi u Srbiji podržavaju Rusiju zbog vojne intervencije NATO-a 1999. godine, rekla da se to "apsolutno ne može izjednačavati".

"Ono što sad vidite je to da je velika sila odlučila napasti demokratski izabranu vladu bez ikakvog povoda i pokušava okupirati značajne dijelove te zemlje, bombardira civilno stanovništvo i ometa isporuku humanitarne pomoći. Apsolutno nije jednako. I sigurna sam da narod Srbije može svojim očima promatrati narod Ukrajine i da razumije s kakvim se razaranjem suočava i želi ga podržati", zaključila je Cooper.

