Teretni brod je pogođen je u subotu dronom u blizini obale zapadne indijske države Gujarat. Tanker za kemijske proizvode pod zastavom Liberije bio je povezan s Izraelom, prema pomorskoj sigurnosnoj tvrtki Ambrey te je išao iz Saudijske Arabije prema Indiji, piše BBC.

Nitko od oko 20 članova posade nije ozlijeđen, a požar na brodu je ugašen. Napad je dio čitavog niza napada bespilotnim letjelicama na brodove u Crvenom moru od strane pobunjenika Huti koje podržava Iran.

Napad se dogodio 200 nautičkih milja (370 km) jugozapadno od grada Veraval, prema pomorskim trgovačkim operacijama Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) britanske vojske. Indijski mediji identificirali su brod kao MV Chem Pluto koji je prevozio sirovu naftu, a Indijska mornarica poslala je zrakoplov i ratne brodove u pomoć. Ranije u subotu, SAD je optužio Iran da je "duboko upleten" u planiranje operacija protiv komercijalnih brodova u Crvenom moru.

Zapovjednik Iranske revolucionarne garde upozorio je da će prisiliti zatvaranje plovnih putova osim Crvenog mora ako "Amerika i njezini saveznici nastave činiti zločine" u Gazi. Brigadni general Mohammad Reza Naqdi rekao je da bi to moglo uključivati ​​Sredozemno more i Gibraltarski tjesnac - ali nije ponudio detalje o tome kako će se to dogoditi.

