Zastrašujuća poruka za cijeli svijet: 'Vrijeme istječe. Bogati izazivaju problem, siromašni plaćaju!'

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je u utorak svjetske čelnike da u borbi protiv klimatskih promjena vrijeme istječe.

"Svjedočimo posljednjem odbrojavanju kada je u pitanju ograničavanje porasta globalne temperature na 1,5 stupnjeva Celzijevih", rekao je Guterres na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama u Bakuu. "A vrijeme nije na našoj strani."

Trenutačno se ne čini vjerojatnim da će svijet ispuniti globalno dogovoreni cilj ograničavanja globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva u odnosu prema predindustrijskim razinama.

Ove godine očekuje se da će taj prag biti prvi put prijeđen. Cilj je višegodišnji prosjek.

Uništavanje klime

Guterres je ocijenio da je 2024. bila "majstorska klasa u uništavanju klime".

Obitelji su bježale pred uraganima, radnici se se rušili na nepodnošljivoj vrućini, a djeca odlazila na spavanje gladna zbog propalih usjeva, rekao je, okrivivši za te katastrofe klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem.

"To je priča o nepravdi koju se moglo izbjeći", rekao je. "Bogati izazivaju problem, siromašni plaćaju najvišu cijenu."

Pozvao je zemlje širom svijeta da ispune svoja obećanja i postupno prestanu koristiti fosilna goriva koja pridonose globalnom zagrijavanju. Dodao je i da treba ulagati novac u ublažavanje šteta i podržati dugoročno financiranje zaštite klime i prilagodbe u siromašnim zemljama.

To je jedno od glavnih pitanja o kojima se razgovara na konferenciji u Bakuu. "Zemlje u razvoju ne smiju otići iz Bakua praznih ruku. Dogovor se mora postići i ja vjerujem da je to moguće", rekao je.

"Financiranje klime nije dobrotvorna akcija, to je ulaganje. Djelovanje za klimu nije stvar izbora, to je imperativ", rekao je. "Sat otkucava."

Alijev: Fosilna goriva su dar od Boga

Domaćin samita Azerbajdžan stao je u utorak u obranu fosilnih goriva i prava na njihovo korištenje.

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev rekao je da je Azerbajdžan meta "kleveta i ucjena" jer koristi fosilna goriva i poručio da se nijednu zemlju ne bi smjelo osuđivati zato što koristi svoje prirodne resurse.

"Citirajte me da sam rekao da je to dar od Boga i želim to ponoviti danas ovdje pred ovom publikom", rekao je.

"Nafta, plin, vjetar, Sunce, zlato, srebro, bakar, sve... su to prirodni resursi i zemlje se ne bi smjelo osuđivati što ih imaju i što ih nude na tržištu jer ih tržište treba. Ljudi ih trebaju", poručio je Alijev.

