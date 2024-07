"Atentat je bio ono najgore što se moglo dogoditi u današnjoj polariziranoj Americi. Moramo se pripremiti na još više nasilja." Komentar američkog političkog analitičara Iana Bremmera, kojeg na platformi X prati skoro 800.000 ljudi, ukazuje na dramatične posljedice napada na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je ranjen tijekom predizbornog skupa u subotu (13.7.) u Pennsylvaniji. Metak mu je okrznuo uho, on je lakše ozlijeđen, piše Deutsche Welle.

Sve više napada na osobe

Bremmerova zabrinutost nakon atentata na Trumpa je opravdana. Prema Reutersovoj studiji objavljenoj u kolovozu 2023. godine, SAD trenutno bilježi najveći kontinuirani porast političkog nasilja od 70-ih godina. Za razliku od 70-ih, stoji u studiji, većina napada sada nije usmjerena protiv imovine nego protiv osoba. Od napada Trumpovih pristaša na američki Kapitol 6. siječnja 2021. Reuters bilježi 213 slučajeva političkog nasilja. Dvije trećine tih slučajeva bile su fizičko nasilje i sukobi, a 18 ih je rezultiralo smrću.

Atentat na Trumpa dogodio se dva dana prije početka konvencije Republikanske stranke, na kojoj će Trump biti službeno imenovan predsjedničkim kandidatom. "Republican National Convention 2024" održava se od 15. do 18. srpnja u Milwaukeeju u saveznoj državi Wisconsin.

Ugroženi predsjednici

"Napad na Trumpa posljedica je značajne podrške političkom nasilju u našoj zemlji", objašnjava politolog Robert Pape sa Sveučilišta u Chicagu u intervjuu za britanski Guardian. "Moramo biti zabrinuti i zbog prijetnje predsjedniku Bidenu kao odmazde."

Prema studiji koju je objavilo Sveučilište u sklopu projekta "Security and Threats" (Sigurnost i prijetnje), uzroci porasta nasilja leže u nepovjerenju prema političkim vođama i vjerovanju u teorije urote. Istraživanje je također pokazalo da sada postoji veća podrška za nasilje protiv Trumpa: deset posto odraslih Amerikanaca, odnosno oko 26 milijuna ljudi, podržava takve postupke. A 6,9 posto, odnosno oko 18 milijuna ljudi, spremno je koristiti nasilje u Trumpovu korist.

'Političko nasilje je neameričko'

Dok su političari u SAD-u i svijetu osudili napad na bivšeg predsjednika Trumpa, na društvenim mrežama se nastavljaju kontroverzne diskusije i iznose se optužbe i prozivanja.

"Ovaj incident nije izolirani slučaj", objavio je republikanski senator iz Ohija J.D. Vance. "Središnja premisa Bidenove kampanje je da je Donald Trump autoritarni fašist kojeg se mora zaustaviti pod svaku cijenu."

Američka demokratska političarka Gabrielle Dee Giffords je na platformi X naglasila: "Političko nasilje je neameričko i nikada ga ne smijemo prihvatiti, nikada." I dodala: "Nosim bivšeg predsjednika Trumpa u svom srcu, kao i sve ostale koji su pogođeni ovim činom političkog nasilja i nisu se mogli obraniti."

Giffords je i sama bila žrtva političkog nasilja. Ova konzervativna demokratkinja i bivša članica Kongresa teško je ranjena u atentatu u siječnju 2011. godine. Metak ju je pogodio u glavu i nakon toga se iz zdravstvenih razloga povukla iz politike.

Više nasilja nakon 2016. godine

Napad na Giffords 2011. smatra se predznakom rastućeg političkog nasilja u SAD-u. Od 2016., otprilike u vrijeme kada je Trump prvi put kandidirao za predsjednika, bilježi se znatan porast incidenata, kaže Gary LaFree, kriminolog sa Sveučilišta Maryland.

On je napravio bazu podataka o terorizmu u kojoj su zabilježeni slučajevi političkog nasilja u razdoblju od 1970. do 2020. To uključuje i planiranu otmicu demokratske guvernerke Gretchen Whitmer iz Michigana, koju je FBI osujetio u listopadu 2020. godine. I napad na supruga Nancy Pelosi samo nekoliko dana prije američkih izbora u listopadu 2022.

Za razliku od istraživanja Sveučilišta u Chicagu, kriminolog LaFree u svojim istraživanjima pokazuje da "desničarski i islamistički ekstremisti imaju veću sklonost političkom nasilju od ljevičarskih ekstremista – u SAD-u i širom svijeta".

Atentat podsjeća na prošlost

Pokušaj atentata na Trumpa je, prema medijskim izvješćima, "najdramatičniji čin nasilja" od atentata na američkog predsjednika Ronalda Reagana 1981. godine. Atentat budi sjećanja na ubojstvo američkog predsjednika Johna F. Kennedyja 1963. godine, kao i njegovog brata Roberta Kennedyja, koji je ubijen tijekom predsjedničke kampanje 1968. godine.

Politički analitičar Ian Bremmer je "izrazito zabrinut da je napad na Trumpa početak izbijanja političkog nasilja i društvenih nemira". Zapravo, zemlji je sada potrebna jasna osuda političkog nasilja, piše Bremmer na X-u i zaključuje: "Ali bojim se da se to neće dogoditi."

