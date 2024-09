Bivša djevojka ubojice iz Srbije: 'Morala sam pristati na odnos'. Njegov prijatelj se onesvijestio na sudu

Nastavljeno je suđenje masovnom ubojici iz Mladenovca Urošu Blažiću. Svjedok Milan Vesić, Blažićev prijatelj, pao je u nesvijest usred svjedočenja. Osim optuženika Uroša i Radiše Blažića, branitelja i oštećenika, današnjem su suđenju nazočili svi svjedoci osim jednog, uključujući i Blažićevu obitelj. Blažići su na jučerašnjem suđenju preko odvjetnika dostavili ovjerenu izjavu da koriste zakonsko pravo da ne svjedoče u ovom postupku. Međutim, sudac je rekao da će biti kažnjeni ako danas ne dođu.

Anastasija Đorđević, bivša djevojka Uroša Blažića, također je svjedočila, javlja Blic.

"Vidjela sam pištolj ispod jastuka. Pitala sam ga što je to, odakle mu to, rekao mi je da ima dozvolu. Rekao mi je da otac ima lovačke puške jer se bavio lovom. Upoznala sam njegovu obitelj. Otac, majka, djed, brat, šogorica. Odnos između Uroša i njegovog šefa bio je takav da ga je doživljavao kao autoritet. Imao je više odnosa s majkom nego s ocem. O ocu mi nije pričao ništa osim da je bio u vojsci. O stanovima mi ništa nije rekao, znam samo za jedan stan. Kad smo se upoznali, stvarno je sve bilo na svom mjestu. Želio je da se udam za njega u četvrtoj godini srednje škole i diplomiram izvanredno kao što je učinila njegova šogorica. Onda smo se posvađali i prekinuli. Iz njegove priče sam znala da je završio školu u Beogradu, sretala sam ga kad ide u trgovinu. Ni s kim se nije svađao. Bojala sam ga se kad smo prekinuli. U izjavi u Smederevu rekla sam da sam ga se bojala kad smo se rastali jer se promijenio. To je bilo krajem listopada", ispričala je.

Odvjetnik je njegovu bivšu djevojku pitao i kada je morala pristajati na seksualne odnose na koje ju je prisiljavao. "To je bila posljednja noć kad smo prekinuli. Kad sam skupila svoje stvari. Ponašao se kao da je sve normalno. Kada sam vidjela, da ako ne pristanem, neću ni doći kući, to je bilo prvi i zadnji put. Onda sam morala pristati da dođem kući", kazala je.

Podsjetimo, 21-godišnji Uroš Blažić ubio je iz automatskog oružja devetero mladih - Nikolu Milića (14), Aleksandra Milovanovića (17), Marka Mitrovića (17), brata i sestru Kristinu (18) i Milana (22) Panića, Lazara Milovanovića (19), Nemanju Stevanovića (21), Dalibora Todorovića (24) i Petra Mitrovića (25), a još 12 ranio.

