Najmanje 50 ljudi ozlijeđeno je nakon "incidenta" na letu iz Sydneya prema Aucklandu kada je zrakoplov Boeing 787 Dreamliner zbog tehničkih problema krenuo naglo padati.

Službe hitne pomoći pregledale su i zbrinule putnike i osoblje prilikom slijetanja. Jedna je osoba pretjerpjela ozbiljne ozljede, a ukupno 13 ljudi je prevezeno u bolnicu, prenosi Mirror.

Jedna od putnica prepričala je da su osjetili "naglo padanje" tijekom leta. "Svojedobno sam radila kao stjuardesa i ovo je prvi put… Zrakoplov se samo zaledio", ispričala je.

Tehnički problemi

Uzrok incidenta je tehnički problem, potvrdio je to glasnogovornik čileanske aviokompanije LATAM. "Zrakoplov je sletio u Auckland prema planu", istaknuo je.

Kompanija ističe da žali zbog neugodnosti i ozljeda koja je ova situacija mogla prouzročiti putnicima. "Predani smo sigurnosti koja je prioritet u okviru naših operativnih standarda", poručili su.

Let je to koji inače prometuje do glavnog grada Čilea, a jedna od stalnih stanica je grad Auckland na Novom Zelandu.

