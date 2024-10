Argentina oplakuje hotel Dubrovnik, vatrogasci uhvatili signal: 'Možda ima živih'

Visoka hotelska zgrada "Dubrovnik" od 10 katova urušila se u utorak rano ujutro u gradu Villa Gesell u argentinskoj pokrajini Buenos Aires, pri čemu je prema posljednjoj i službenoj informaciji, ostalo sedmero ljudi pod ruševinama.

Jedan muškarac je poginuo, dok je urušavanje preživjela jedna žena koja se oporavlja u bolnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz hrvatskog veleposlanstva za Danas.hr u Buenos Airesu naveli su da je riječ o hotelu udaljenom 400 kilometara od Buenos Airesa, otvorenom 80-ih godina prošlog stoljeća. "Otvorili su ga doseljenici iz Hrvatske", naveli su iz veleposlanstva.

S obzirom na prve informacije da o više ljudi zarobljenih pod ruševinama, pitali smo imaju li informacije je li među unesrećenima netko iz Hrvatske ili hrvatskog porijekla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Veleposlanstvo nema saznanja jesu li sadašnji vlasnici potomci hrvatskih doseljenika ili hrvatski državljani. Veleposlanstvo je u kontaktu s Gradskom upravom Villa Gesella kako bi službeno saznali detalje i vidjeli ima li unesrećenih hrvatskih državljana", naveli su iz veleposlanstva za Danas.hr.

Foto: Profimedia

Lokalni mediji izvijestili su da je poginuo 84-godišnji Federico César Ciocchini, sin poznatog argentinskog slikara Cleto Ciocchinija iz Mar del Plate. Muzej Mar del Plate, koji odaje počast ocu preminulog Ciocchinija, objavio je sućut obitelji stradalog Federica i ostalim žrtvama urušavanja. Spašena žena nalazi se u bolnici u Mar del Plati s prijelomima zgloba i ramene kosti.

Sve se dogodilo oko jedan u noći, u hotelu su tada navodno bili i građevinski radnici građevinski radnici. Općina Villa Gesell objavila je da su se u hotelu izvodili tajni, odnosno ilegalni radovi bez poštivanja općinskih propisa.

Sam hotel nalazi se na križanju Avenije 1 i Ulice Buenos Aires, u blizini plaže i trgovačkog centra, što ga je činilo privlačnim za turiste. Otvoren je 1986. godine i imao je 43 sobe, a gotovo 40 godina bio je znamenitost Ville Gesell.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot GoogleMaps

Zgradu je izgradio par hrvatskih useljenika, a imao je oblik broda kao posveta brodu kojim su doplovili u Ameriku i u novi život. Vatrogasci su još uvijek na mjestu nesreće, otkopavaju ruševine i traže preživjele, a šef dobrovoljnih vatrogasaca, Hugo Píriz, rekao je da su uhvatili signal koji bi mogao ukazivati prisutnost zarobljenih osoba, donosi clarin.com.

"Stroj pokazuje ono što tumačimo kao osobu, no nismo sigurni 100 posto je li to osoba. To je sustav koji pokazuje puls na istom mjestu gdje su psi nešto otkrili", izjavio je Píriz, prenosi pagina12.com.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ogromna količina urušenog materijala otežava rad vatrogasaca, potom spasioca specijaliziranih za traganje u ruševinama i policije.

Foto: Profimedia

Istraga je već pokrenuta, bila su i prva uhićenja. Guverner Buenos Airesa, Axel Kicillof, zajedno s pokrajinskim ministrima socijalnog razvoja i sigurnosti, stigao je u grad kako bi pratio operaciju spašavanja.

Na konferenciji za novinare ministar sigurnosti Alonso izjavio je da je tužiteljica Verónica Zamboni odobrila uhićenje četvero ljudi zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja. Dodao je kako su u preliminarnoj fazi istrage te da su kontaktirali arhitekte odgovorne za prethodno i sadašnje upravljanje zgradom.

Gradonačelnik Villa Geselle proglasio je tri dana žalosti, a zastave na svim javnim zgradama spuštene su na pola koplja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za medije je progovorila Laura Miño koja je jednu turističku sezonu radila u hotelu te je navela da je posebno bila privržena Rosi, vlasnicu povijesne zgrade, koja je svoj posao prodala prošlog ljeta.

Foto: Profimedia



“Radila sam s njima prošle sezone. Sve do ožujka. Bila sam radila kao posluga. Održavamo vrlo lijepo prijateljstvo s Rosom, koja je bivša vlasnica.Kad sam počeo raditi ona nam je već rekla da je hotel prodan”, rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rosa je bila na mjestu događaja u trenutku nesreće: "Ispod ruševina, nažalost, tu je Rosita, tu je njen nećak Nahuel, tu je Dana, koja je bila moja bivša recepcionerka ".

Slomljena Laura rekla je: "Radila sam samo jednu sezonu i bilo je to dovoljno da znam kakva je Rosa odlična osoba. Za nju imam samo riječi zahvalnosti. Željela je da svi nastavimo s njezinim poslom (nakon prodaje hotela)."