U četvrtak je objavljena knjiga s potresnim detaljima o zrakoplovnoj nesreći airbusa Air Francea koji se srušio u lipnju 2009. godine, na putu iz Rio de Janeira za Pariz. U nesreći je poginulo 228 osoba, a među njima i hrvatski pomorac Zoran Marković.

U knjizi autora Jean-Pierre Otellija, pod naslovom Rio-Paris Crash: A Collection of Pilot Errors (Nesreća Rio-Pariz: Kolekcija pogrešaka pilota) su prvi puta objavljeni transkripti razgovora pilota, koji pokazuju da ni oni nisu shvaćali što se događa s zrakoplovom.

Tako je britanski Telegraph prenio transkript razgovora, u kojem se čuje jednog od pilota kako govori: "Dovraga, srušit ćemo se! To ne može biti istina!". Čuje se drugi pilot koji pita što se događa, i u tom trenutku zrakoplov se ruši u Atlantski ocean.

Kapetan bio na pauzi kad su počeli problemi

Otelli u knjizi tvrdi da su piloti, kapetan Marc Dubois (58) i njegovi kopiloti David Robert (37) i Pierre-Cedric Bonin (32) napravili niz grešaka koje su dovele do nesreće. Tvrdi kako je Dubois bio na pauzi kad je došlo do problema u kokpitu, te da se na snimcima nabavljenima iz crne kutije čuje kako jedan kopilot pita "gdje je on?". Kapetan Dubois potom ulazi u kokpit i pita "Hej, što to vi...", na što ga kopilot Robert prekida i kaže "Što se događa? Ne znam, ne znam što se događa".

Bonin tad izvještava da gubi vertikalnu brzinu, na što kapetan Dubois utvrđuje kako zrakoplov pada. Autor knjige tvrdi da su u tom trenutku piloti morali spustiti nos zrakoplova, što je procedura kod gubitka brzine, a oni su napravili suprotno.

'Nedostatak poštovanja prema poginulim pilotima'

Posljednji trenuci pokazuju paniku među pilotima: dok Robert panično ispituje "Što mislite? Što mislite da trebamo napraviti?", Bonin ponavlja kako nema kontrolu nad zrakoplovom. Na to Robert govori "Dovraga, srušit ćemo se! To ne može biti istina!", a Bonin ponovno pita što se događa.

Glasnogovornik Air Francea kazao je kako objava knjige pokazuje "nedostatak poštovanja prema preminulim članovima posade". Podsjetimo, Air France i proizvođač Airbus nalaze se na sudu zbog optužbi za ubojstvo. Air France tvrdi da je do nesreće došlo zbog tehničkih problema na zrakoplovu, dok Airbus tvrdi da je do pada došlo zbog pogreške pilota.

