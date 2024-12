Trump otkrio uvjet za ostanak SAD-a u NATO-u: 'Moraju to učiniti'

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump namjerava deportirati sve ilegalne imigrante iz Sjedinjenih Država tijekom svoga četverogodišnjeg mandata, no želi zaštititi imigranzte koji spadaju u tzv. "Dreamers" (Sanjari), rekao je u intervjuu koji je u nedjelju imitiran na NBC Newsu. U emisiji “Meet the Press with Kristen Welker” na NBC-u Trump je također rekao da planira donošenje izvršne uredbe prvog dana stupanja na dužnost kako bi pokušao ukinuti državljanstvo steknuto rođenjem, koje omogućuje državljanstvo svakome tko je rođen u SAD-u bez obzira na imigrantski status roditelja.

Trump: 'Neću vas štititi ako ne platite'

Trump je također govorio o NATO-u. Naglasio je da bi "apsolutno" razmotrio povlačenje Sjedinjenih Država iz NATO-a ako europski saveznici neće "plaćaju svoje račune".

"NATO (europske nacije) je iskoristio SAD u trgovini. Ne uzimaju nam automobile, ne uzimaju nam prehrambene proizvode, ne uzimaju ništa. To je sramota. Povrh toga, mi ih branimo, tako da je to dvostruki udarac", kazao je Trump.

"Uspio sam dobiti stotine milijardi dolara uloženih u NATO samo čvrstim stavom. Rekao sam državama - neću vas štititi ako ne platite, a one su počele plaćati, a to je iznosilo više od 600 milijardi dolara", kazao je.

Na pitanje bi li zadržao Sjedinjene Države u savezu, Trump je rekao: "Ako oni plaćaju svoje račune i ako mislim da se prema nama ponašaju pošteno, odgovor je: 'Apsolutno, ostat ću s NATO-om'", dodao je. Međutim, ako saveznici ne plate svoje obveze, Trump je rekao da će "apsolutno" razmotriti povlačenje SAD-a iz NATO-a.

Očekuje se da će Trump, republikanac koji je osvojio drugi mandat u Bijeloj kući na temelju obećanja o masovnim deportacijama, proglasiti ilegalnu imigraciju nacionalnom prijetnjom kad preuzme ured 20. siječnja te da će upotrijebiti resurse savezne vlade kako bi se obrušio na imigrante.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti procijenilo je da se od siječnja 2022. godine u SAD-u ilegalno nalazi oko 11 milijuna imigranata, iako je taj broj danas vjerojatno veći. U današnjem intervjuu, Welker je upitala Trumpa je li mu plan deportirati sve koji u SAD-u nisu legalno. "Mislim da se to mora učiniti", odgovorio je Trump.

"Teško je to učiniti. Znate, imate pravila, regulacije, zakone."

Trump je kazao da želi sporazum kojim će se zaštiti imigranti koji su u SAD dovedeni ilegalno kao djeca - tzv. "Dreamers", rekavši da su republikanci otvoreni za tu zamisao.

Tijekom njegova predsjedništva 2017. - 2021. godine, Trump je pokušao ukinuti program koji omogućuje izuzeće od deportacije te radne dozvole imigrantima, no Vrhovni sud je to spriječio.

Trumpovi planovi da pokuša osporiti pravo stečenog državljanstva rođenjem vjerojatno će naići na pravne izazove. Ovo pravo proizlazi iz amandmana američkog ustava, a podržano je presedanom iz 1898. godine kojim je Vrhovni sud potvrdio pravo državljanstva stečeno rođenjem.

Trump je dao naslutiti da će se republikanci možda trebati založiti za ustavnu izmjenu kako bi se pozabavili problemom, što je mukotrpan proces.

