Trump o napadu u New Orleansu: 'Naša država je ruglo u cijelom svijetu!'

Donald Trump oglasio se nakon krvoprolića u New Orleansu, za koje se sumnja da je čin terorizma - u kojem je muškarac ubio 15 i ranio najmanje 36 ljudi - te nakon eksplozije Teslinog cyber vozila ispred njegovog tornja u Vegasu.

Trump je na Truth socialu kritizirao vodstvo SAD-a, tajne službe, ali i tužiteljstvo da nisu dobro odradili svoj posao.

"Naša država je katastrofa, ruglo u cijelom svijetu! To se događa kada imate OTVORENE GRANICE, sa slabim, neučinkovitim i gotovo nepostojećim vodstvom. DOJ, FBI, te demokratski državni i lokalni tužitelji nisu obavili svoj posao. Oni su nesposobni i korumpirani, jer su sve svoje budne sate proveli nezakonito napadajući svog političkog protivnika, mene, umjesto da se fokusiraju na zaštitu Amerikanaca od vanjskog i unutarnjeg nasilnog ološa koji se infiltrirao u sve aspekte naše vlade, i same naše nacije. Demokrati bi se trebali sramiti što su dopustili da se ovo dogodi našoj zemlji. CIA se mora uključiti, sada, prije nego bude prekasno. SAD se raspada - Nasilna erozija sigurnosti, nacionalne sigurnosti i demokracije odvija se diljem naše nacije. Samo snaga i moćno vodstvo će to zaustaviti. Vidimo se 20. siječnja. Učinimo Ameriku ponovno velikom!", napisao je Trump čija inauguracija je 20. siječnja.

