Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump predložio je kanadskom premijeru Justinu Trudeauu prošloga tjedna da bi možda Kanada trebala postati 51. američka savezna država ako bi carina zbog neispunjavanja trgovinskih i imigracijskih pitanja ubila ekonomiju te države, objavio je Fox News koji se poziva na dobro upoznate izvore.

Američki medij otkriva da je Trudeau prošloga petka nenajavljeno otputovao u Trumpovu rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi nakon što je Trump zaprijetio da će nametnuti sveobuhvatne visoke carine na kanadske proizvode, a sada cure novi detalji o sastanku kojeg je Trump nazvao "vrlo produktivnim".

Konkretno, Trump prijeti uvođenjem carina Kanadi i Meksiku od 25 posto zbog, kako tvrdi, njihove nesposobnosti da zaustave protok ilegalnih migranata i droga iz tih zemalja u SAD.

Dvije osobe koje su bile za stolom i čule razgovor dvojice čelnica tvrde da je Trump, iako ljubazan i srdačan, bio izravan u pogledu onoga što očekuje od Kanade.

Parafrazirajući njihovu raspravu, Fox news piše da je Trump rekao Trudeauu da je Kanada iznevjerila američku granicu dopustivši da velike količine droge i ljudi prijeđu granicu.

Predložio Trudeauu da bude guverner 51. savezne države

Izvori dodaju da je novi-stari američki predsjednik postao živahniji kada su se dotaknuli teme američkog trgovinskog deficita s Kanadom, koji je procijenjen na više od 100 milijardi dolara.

Trump je kanadskom premijeru rekao da će nametnuti 25 posto carine na sve kanadske proizvode prvoga dana kad preuzme vlast, ako njihovi sjeverni susjedi ne riješe pitanje granica i trgovinskog deficita.

Trudeau mu je navodno odgovorio da ne može uvesti carinu jer bi to uništilo kanadsku ekonomiju, na što ga je Trump upitao: "Vaša zemlja ne može preživjeti osim ako ne vara SAD za 100 milijardi dolara?".

Zatim mu je sugerirao da Kanada postane 51. američka savezna država, na što se Trudeau nervozno nasmijao, kao i drugi prisutni.

No, Trumpu to očito nije zasmetalo jer je nastavio priznajući Trudeauu da je premijer bolja titula, no da bi i dalje mogao biti guverner 51. savezne države.

Njihov razgovor trajao je gotovo tri sata, a ni Trumpov ni Trudeauov tim zasad nisu odgovorili na zahtjev za komentarom.

