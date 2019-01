DODIKU ZA SVE PROBLEME BIH KRIVI BOŠNJACI: ‘Biraju histeriju koja će se samo njima obiti o glavu’

Pritom je branio i HDZ-ovce iz BiH te nije zaboravio reći kako je zabrinut i za Hrvate jer Bošnjaci i njih žele ‘disciplinirati’

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ustvrdio je u subotu kako je BiH trenutačno u istoj situaciji u kakvoj je bila i 1992. godine kada je u njoj počeo rat a za takvo stanje okrivio je Bošnjake koje je optužio da su tada i danas “nespremni prihvatiti da u BiH žive i drugi narodi”.

“Umjesto da se odluče na dijalog i politiku mogućeg, bošnjački političari biraju histeriju koja će se samo njima obiti o glavu. Onoga dana kada su osporili 9. siječnja kao dan Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH oni su pokušali osporiti naše pravo na postojanje”, izjavio je Dodik za entitetsku novinsku agenciju Srna.

‘Sarajevo nas vraća na početak’

Kazao je kako ga smeta “histerija” oko obilježavanja 9. siječnja kao dana RS te tvrdi kako u obilježavanju tog datuma nema ničega nezakonitoga a u pozadini svega vidi nastojanja da se “disciplinira” Srbe ali i Hrvate u BiH.

Dodik je branio dužnosnike HDZ BiH koji su došli na proslavu u Banjoj Luci a nakon toga su izvrgnuti brojnim kritikama a osudio je i kritike koje su zbog toga upućene hrvatskom veleposlaniku u BiH Ivanu Del Vechiu

“Vidjeli smo kako je na stup srama stavljen veleposlanik Hrvatske no to moćno Sarajevo slične poruke nije smjelo uputiti veleposlanicima Rusije ili Srbije, koji su također bili na obilježavanju dana republike. Sve to govori da političko Sarajevo ne napušta politiku autizma koja nas sve vraća na početak, na unitarističke ambicije Bošnjaka prema BiH”, konstatirao je Dodik uz poruku kako u ovakvim okolnostima BiH ne može preživjeti bez međunarodnog tutorstva kojemu se, kako tvrdi, ipak nazire kraj.