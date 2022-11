Republika Srpska kao bosanskohercegovačkih BiH entitet neće dopustiti integraciju Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantski savez, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu, prenosi TASS.

"Republika Srpska podržava europski put Bosne i Hercegovine, ali nije spremna ni na kakve dogovore oko puta u NATO. Nema spora da surađujemo s NATO-om, ali o integraciji BiH u NATO neće se odlučivati", naglasio je.

Dodik je ranije u intervjuu za TASS ustvrdio da Bosna i Hercegovina nema šanse za ulazak u NATO jer Republika Srpska to nikada neće dopustiti. Upitan kakve su perspektive ulaska BiH u NATO, Dodik je rekao: "Nikakve. Republika Srpska to neće dozvoliti". "Dvaput su nas bombardirali, bacali nam osiromašeni uranij na glave, pokušavajući nekakvim eksperimentima izbrisati našu civilizaciju. Čim spominjete NATO, za mene je to sinonim za osiromašeni uranij i ništa drugo", naglasio je Dodik.

Nakon predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj 2. listopada, Dodik je za TASS izjavio da je pobijedio unatoč uplitanju Zapada. Naglasio je i da će Republika Srpska nastaviti suradnju s Ruskom Federacijom i Zapad to treba poštovati. Ovakvo stajalište, uz blokiranje ulaska BiH u NATO, izvor je velike iritacije Zapada, piše TASS. Prethodno su SAD i Velika Britanija uvele sankcije protiv Dodika.