Prijeti nam crni scenarij do 2100., ovi gradovi u Europi mogli bi nestati

Istraživači s Tehnološkog sveučilišta Nanyang (NTU) u Singapuru predvidjeli su da bi globalna razina mora mogla porasti za nevjerojatnih 1,9 metara do 2100. ako se emisije ugljičnog dioksida (CO2) nastave povećavati.

"Vrhunska projekcija od 1,9 metara naglašava potrebu da donositelji odluka planiraju kritičnu infrastrukturu u skladu s tim", rekao je dr. Benjamin Grandey, glavni autor studije. "Što je još važnije, ovi rezultati naglašavaju važnost ublažavanja klimatskih promjena kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova", dodao je.

Ako se globalna razina mora podigne 1,9 metara, mjesta i gradovi diljem svijeta mogli bi biti poplavljeni. Trenutne projekcije razine mora oslanjaju se na niz metoda za modeliranje klimatskih procesa. Na primjer, neke projekcije uključuju dobro poznate fenomene poput otapanja ledenjaka. Ali drugi uključuju neizvjesnije događaje, poput naglog kolapsa ledene ploče. Kao rezultat toga, ovi modeli proizvode različite projekcije, što otežava procjenu pouzdanog porasta razine mora, piše Daily Mail.

U svom šestom izvješću o procjeni IPCC-a, objavljenom 2023., UN je procijenio da bi prema scenarijima visokih emisija globalna razina mora narasla između 0,6 metara i jednog metra.

Međutim, istraživači s NTU-a zauzeli su 'fuzijski' pristup svojim procjenama integrirajući statističke metode sa stručnim prosudbama. Tvrde da to nudi jasniju i pouzdaniju sliku budućih porasta razine mora. "Kombiniranjem ovih različitih pristupa u jednu fuzijsku projekciju, možemo procijeniti neizvjesnost povezanu s budućim porastom razine mora i kvantificirati vrlo vjerojatan raspon porasta razine mora", kazao je Grandey.

Najekstremnija predviđanja znanstvenika

Model fuzije predviđa da će prema scenariju s niskim emisijama globalne razine mora vrlo vjerojatno porasti između 0,3 i 1,0 metara do 2100. godine. No, prema scenariju visokih emisija, fuzijski model predviđa da će globalne razine mora vrlo vjerojatno porasti između 0,5 i 1,9 metara.

Ako su najekstremnija predviđanja znanstvenika točna i globalna razina mora toliko poraste stotine obalnih mjesta i gradova moglo bi biti poplavljeno.

U Ujedinjenom Kraljevstvu ljudi koji žive na istočnoj obali bili bi najgore pogođeni. Obalna središta uključujući Hull, Skegness i Grimsby bila bi potopljena, dok bi mjesta čak u unutrašnjosti poput Peterborougha i Lincolna također postala poplavljena. Južnije, dijelovi Londona bili bi pogođeni. Nekoliko područja na rijeci Temzi svijetli crveno na karti, uključujući Bermondsey, Greenwich, Battersea i Chelsea. Četvrti na periferiji Weston-super-Marea, Newporta i Cardiffa bile bi potopljene pod vodu, zajedno s dijelovima Southporta i Blackpoola.

Stanovnici Sjeverne Irske i Škotske uglavnom mogu biti mirni, s nekoliko područja koja će biti pogođena.

Drugdje u Europi, Climate Central predviđa da bi cijela obala koja se proteže od Calaisa do južne Danske bila pod vodom, zajedno s Venecijom. U SAD-u bi vjerojatno bilo pogođeno nekoliko mjesta i gradova u južnim državama. To uključuje New Orleans u Louisiani, Galveston u Texasu i Everglades na Floridi

Istraživači se nadaju da će rezultati naglasiti hitnu potrebu za ograničavanjem emisija CO2 i obuzdavanjem globalnog zatopljenja.

