Jedan je dječak postao popularan jer je kupovao grickalice i slatkiše za svoje vršnjake, a onda ga je drugi htio zasjeniti u tome.

U Osnovnoj školi "Vožd Karađorđe" desio se nesvakidašnji događaj sa jednim učenikom, koji je želio biti popularan među svojim vršnjacima, pa je odlučio da tu popularnost stekne na neobičan način.

"U razred im je došao dječak čiji su roditelji dosta imućni. Kako bi privukao pažnju prijatelja, nosio je novac u školu i vodio djecu na pizzu, kolače, kupovao im sokove… Onda je drugi dječak, vidjevši da ovaj ima puno prijatelja, odlučio da ga zasjeni i dobiti istu popularnost.

Dječak je došao na ideju da od roditelja uzme novac i potroši ga na prijatelje koje je trebao fascinirati.

Od roditelja uzeo obiteljsku ušteđevinu

"Od roditelja je uzeo obiteljsku ušteđevinu od 3000 eura i počeo je davati prijateljima na veliki odmor. Klinci su to shvatili kao zabavu sve dok jedno dijete nije otišlo kući, a njegova mama je pronašla oko 300 eura u njegovim hlačama kada ih je htjela staviti u pranje!", objašnjava izvor naše stranice.

Na kraju su obavješteni svi roditelji, a djeca su priznala da su novac dobila od svojih vršnjaka.

"Uspostavljena je komunikacija i na kraju je sav novac vraćen", rekao je izvor za 24sedam.

Inače, redakcija portala pokušala je dobiti komentar od ravnateljice Maje Radoman Cvetićanin koja nam je poslala priopćenje škole.

"Osnovna škola “Vožd Karađorđe” neće komentirati privatnu situaciju između obitelji svojih učenika koja je riješena dobrom reakcijom roditelja. Škola će nastaviti s odgojno-obrazovnom djelatnošću te pružati podršku djeci i roditeljima svim raspoloživim sredstvima", stoji u priopćenju.

Ovakve stvari nisu rijetke

Školska psihologinja Biljana Lajović kaže za 24sedam da se ovakve stvari ne događaju rijetkost, pa je i sama imala sličnih situacija, ali s puno manjim iznosima.

"Ja sam se s tim susreo, ali sa znatno manje novca, od 1.000 do 2.000 dinara, i vrlo brzo se dogodilo da su roditelji to vidjeli. Dogodilo se da pošalju dijete u trgovinu, a ono ne vrati kusur, pa kupi nešto drugome. Ali to je ozbiljan signal da odrasli trebaju sjesti s djecom i razgovarati te promijeniti njihovo ponašanje. Da se više druži s njima, igra loptom i slično", upozorava ona.

Lajović se čudi što dječakovi roditelji nisu ranije primijetili da im nedostaje toliko novca.

"Očito mu treba malo više pažnje i posvećenosti, zbog čega je krenuo izglađivati ​​situaciju s prijateljima",dodaje ona.

Psiholog se pita zašto mu roditelji imućnog dječaka nisu objasnili da "čašćenje" prijatelja nije način sklapanja prijateljstava.

"Moje pitanje je zašto ti bogati roditelji neselektivno daju djetetu novac. Ali svejedno su to tako mala djeca da ne znam kako je itko od njih našao toliki novac. Treba obaviti razgovor s roditeljima djece koja su uzela novac, kao i s ovom dvojicom. To je poražavajući događaj, pogotovo što ima tako velike razmjere s toliko novca i toliko male djece", zaključio je Lajović i dodao kako ovo može biti ozbiljan signal obiteljima dječaka da im obrate više pažnje