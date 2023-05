Majku dječaka (13) koji je 3. svibnja izvršio masakr u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' ispitala je policija na zahtjev Prvog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu nakon istrage pokrenute zbog sumnje na kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog djeteta.

Kako Kurir saznaje, dječak se kobnog dana, prije nego što je pucao na učenike i učenice, predomislio i htio pozvati majku da dođe po njega.

'Htio je odustati od svega...'

"U školu je došao naoružan i s planom, no u trenutku kada je ugledao čuvara, kojeg je volio i cijenio, ipak je htio odustati od svega te je počeo zvati majku da dođe po njega. Međutim, kada je vidio da mu čuvar želi pomoći jer je vidio da se čudno ponaša, izvadio je pištolj i pucao u njegovog prijatelja, a potom je krenuo u krvavi pohod po školi kada je ubio i devet svojih prijatelja", kaže izvor Kurira i dodaje:

"Nakon zločina rekao je da je sam u svemu i da nitko nema pojma što namjerava."

Prema riječima prijatelja dječakove obitelji, njegova je majka željela da on bude najbolji te je navodno želio ugoditi roditeljima, no nitko to tada nije vidio kao problem koji bi mogao imati strašne posljedice.

Riječ je o skladnoj obitelji

Dječakova majka je policiji govorila o odnosima u obitelji, kako se slaže sa sinom, suprugom te u kakvim su odnosima njih dvoje bili. Ispitivanje je trajalo čak deset sati.

Majka, koja je bila pod istragom zbog sumnje na zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog djeteta, rekla je policiji da nikada nisu mogli pretpostaviti da bi dječak mogao biti nasilan. Potvrdila je da je riječ o skladnoj obitelji, da ona i suprug žive zajedno i da se tako brinu o djeci.

"Radi se o vrlo kontroverznoj situaciji vezanoj za zanemarivanje, koja se teško može tretirati kao klasično zanemarivanje djeteta. Ovdje možda roditelji nisu htjeli sagledati stvarnu situaciju djeteta i priznati da njihovo dijete ima problema. Roditelji moraju biti svjesni stvarnih problema koje dijete ima, a ako nismo, ono bi trebalo pasti u zanemarivanje. Konkretno, nisam sigurna hoće li se to tretirati kao kazneno djelo", kaže odvjetnica Jovanka Zečević.

'Nemoguće da se tako nešto nije primijetilo'

Sudski vještak komentirao je slike oružja pronađenog u dječakovu telefonu.

"O zločinu nije ništa nepoznato, od kretanja do oružja kojim se služio. U cijelom slučaju dominira kako je netko mlađi od 14 godina to učinio i zašto, te gdje su u svemu tome roditelji. Otac je u pritvoru, majka je na ispitivanju. Na ekskurziji je sedam dana spavao u fotelji, ponašao se drugačije od ostalih vršnjaka. S druge strane, nemoguće je da se nešto tako intenzivno poput tranzicije djeteta u masovnog ubojicu dogodi tik uz nas u kući, a da se ništa ne primijeti. Očito je da nije glup, ta 24 sata prije kobnog događaja morala su biti vidljiva okolini", rekao je specijalist sudske medicine i stalni sudski vještak dr. Ljubiša Božić.

Tužilaštvo se oglasilo o majci dječaka

Više javno tužiteljstvo u Beogradu preuzima pretkrivični postupak od Prvog osnovnog javnog tužilaštva protiv majke dječaka (13), javlja Kurir.

Slučaj se preuzima radi koncentracije dokaza jer se protiv dječakova oca već vodi kazneni postupak.

"Protiv majke se vodi pretkazneni postupak s ciljem utvrđivanja ima li u njezinim radnjama obilježja kaznenog djela zapuštanja i zlostavljanja maloljetne osobe, dok se protiv oca vodi istraga zbog kaznenog djela teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te će se također ispitati mogu li se u njegovim radnjama steći obilježja kaznenog djela Zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe, navodi se u priopćenju VJT.