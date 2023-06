Nakon stravičnog pokušaja ubojstva u osnovnoj školi u Lukavcu, u kojoj je učenik pucnjevima iz pištolja teško ranio nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića, sazvana je sjednica vlade Federacije BiH.

"Vlada će preko resornih ministarstva aktivno raditi na planiranju i poduzimanju mjera prevencije, jačanja suradnje između obrazovnih institucija, centara za socijalni rad i policije, aktiviranju uloge psihologa pedagoga i socijalnih radnika, te raditi na edukaciji nastavnog osoblja na primjećivanju i prepoznavanju rizičnih faktora. Kada je u pitanju konkretno djelo počinjeno od mlađeg maloljetnika, Vlada će preko resornog ministarstva staviti na raspolaganje sve kapacitete za otkrivanje motiva koji su doveli do ovakvog djela, navodi se u priopćenju za javnosti iz Vlade FBiH", stoji u priopćenju.

Pištolj glasio na pokojnog djeda, otac priveden

Avaz doznaje kako je otac napadača priveden i saslušan u policijskoj postaji. Pištolj iz kojeg je dječak upucao nastavnika registriran je na njegovog pokojnog djeda, ali ga otac nije predao nadležnoj policijskoj stanici. Obavljen je i pretres njihove obiteljske kuće. Neslužbeno se doznaje pak kako je riječ o dječaku koji je poznat po nasilnom ponašanju zbog čega je i izbačen iz škole. Pritom je prijetio osvetom no na to nitko nije obraćao posebnu pozornost. No iako je policija bila upoznata s njegovim ponašanjem, s obzirom na to da je riječ o mlađem maloljetniku, nije ranije mogao biti ni uhićen.

Iz jedne škole izbačen već u trećem razredu

Kako piše Avaz, zbog nasilničkog ponašanja još je 2017. godine izbačen iz jedne škole, kada je pohađao treći razred osnovne škole. Prema službenim podacima, dječak je upao u probleme nakon smrti majke, a živio je s ocem. Čini se da neće odgovarati ni ovoga puta.

Admir Arnautović, glasnogovornik Tužiteljstva Tuzlanskog kantona, govoreći o detaljima jutrošnje pucnjave u školi u Lukavcu, potvrdio je da neće odgovarati. "Riječ je o osobi koja još uvijek nema punih 14 godina. Rođen je krajem lipnja 2009. godine. On je zadržan u PU Lukavac nakon čega je prebačen u Kliniku za psihijatriju. Ispalio je više hitaca prema nastavniku. Nakon što je ispalio više hitaca prema nastavniku i jednim hicem ga ustrijelio, odbacio je pištolj koji je pronađen u krugu škole i bit će predmet vještačenja. Očevid na terenu obavljaju dežurni tužitelj u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK-a i OKP PU Lukavac'', rekao je Arnautović

Uključen Centar za socijalni rad

"Dežurni tužitelj obavlja uviđajne radnje i obavlja nadzor nad istragom, te tužitelj za maloljetnike koji je uključen u poduzimanje daljih mjera i radnji u odnosu na dijete. Odmah je uključen Centar za socijalni rad, a u tijeku su kontakti s određenim medicinskim i drugim nadležnim institucijama u vezi s postupanjem s djetetom u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Poduzimaju se potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ovaj događaj'', kazao je Arnautović. Istaknuo je kako je u tijeku saslušanje svjedoka i odgovornih osoba u toj školi.

Tužitelj mora donijeti odluku da ne provodi istragu

''Bit će provedena potrebna vještačenja, nakon čega će biti dostavljeni relevantni izvještaji i postupak ćemo u skladu sa spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanjem s maloljetnicima. Uviđaj je u tijeku i ne mogu dati više informacija do okončanja uviđaja. Tužiteljstvo mora sačekati relevantnih izvještaja, eventualnih vještačenja, vještačenja samog pištolja kako bi se sve utvrdilo i da bi dokazi bili na zakonit način prikupljeni'', pojasnio je. 'Zakonske odredbe nalažu da se dokumentira cjelokupan događaj, svi relevantni izvještaji će biti dostavljeni Tužiteljstvu. Ono što tužitelj mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga, jer je riječ o djetetu počinitelju. Poduzimaju se druge radnje koje, uz kontakte s Centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko eventualnog smještaja ovog djeteta. Ono mora biti vještačeno te će se tek nakon toga poduzimati dalje mjere. Sve će se raditi u nekoj hitnijoj proceduri s obzirom na trenutnu situaciju'', zaključio je.