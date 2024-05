U bolnicu u švicarskom Prattelnu zbog alergijske reakcije nakon što su tijekom školskog izleta došli u kontakt s hrastovim moljcem primljeno je 13 djece. Najgore je 9-godišnjem Noahu Amaralu koji je ostao bez vida i prema prognozama liječnika takvo stanje će potrajati još barem nekoliko dana.

"Nakon incidenta s nečim što je izgledalo kao otrovna gusjenica, 13 djece iz Švicarske završilo je u utorak u bolnici zbog teške alergijske reakcije. Noah Amaral također je dio školske grupe", priopćila je policija.

Prema policijskom priopćenju, dok su pješačili dječak i druga djeca navodno su došli u kontakt s hrastovim moljcem. Što je točno izazvalo alergijsku reakciju kod djece, još nije do kraja razjašnjeno. No, svi simptomi upućuju na kontakt s tom opasnom gusjenicom. "Učenik trećeg razreda, kao i njegovi kolege, pokazivao je tipične simptome koji upućuju na susret s gusjenicom. To uključuje nadraženu kožu i oči kao i otežano disanje", priopćila je policija, javlja Fenix Magazin.

Učiteljica je majci dječaka kazala kako je troje djece helikopterom prebačeno u bolnicu. Noah je bio manje pogođen i prebačen je u dječju bolnicu u Baselu. No, nakon nekog vremena je počeo pokazivati teške simptome i ostao bez vida. "Odjednom više ništa nije mogao vidjeti, jako ga je svrbjelo. Oči su ga toliko boljele da nije mogao prestati plakati", rekla je majka.

Dječaku se vid još nije vratio, ali liječnici su optimistični.

Hrastov moljac je vrsta leptira koja može biti opasna za ljude, osobito u stadiju gusjenice, te može izazvati gusjenični dermatitis. Posebno se često javlja u svibnju i lipnju. Tijekom tih mjeseci gusjenica dostiže treći stadij ličinke u kojem se razvijaju dlačice koje su opasne za ljude. Oni mogu izazvati štetnu iritaciju kože i sluznice. Ako se ne liječi, osip koji svrbi obično može trajati jedan do dva tjedna. Postaje opasno kada je disanje oslabljeno ili dlaka hrastovog moljca uđe u oči. Tada se odmah treba obratiti liječniku.

