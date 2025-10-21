Divovski kineski 'nevidljivi' dron prvi put uhvaćen u letu? Na snimci uočeni neobični detalji

Pojavila se snimka onoga što bi mogao biti veliki kineski nevidljivi dron s letećim krilom u letu, neslužbeno nazvan GJ-X.

Postojanje letjelice prvi put je otkriveno u rujnu zahvaljujući satelitskim snimkama iz kineske testne zračne baze u blizini Malana u pokrajini Xinjiang. Vjeruje se da letjelica ima raspon krila od 42 metra, čime se ubraja u vrlo rijetku klasu nevidljivih bespilotnih letjelica.

Na kratkim isječcima, objavljenima na društvenim mrežama, vidi se letjelica istog ili vrlo sličnog dizajna u letu. No, postoji mogućnost da se radi i o drugom dronu sličnog dizajna "izbočenog zmaja", piše The War Zone.

Čemu služi?

Na snimci se primjećuju takozvana "podijeljena kormila" kao vanjske kontrolne površine, što je uobičajeno za dizajn letećih krila vidljivih i na američkom bombarderu B-2. Također se uočava i mala grba iznad ispuha, što vjerojatno ukazuje na dvomotorni dizajn s udubljenim ispušnim sustavom.

Zanimljiv detalj uočen je na donjem dijelu letjelice. Čini se da ima kontrastno sjenčani premaz koji je namijenjen otežavanju pravilne identifikacije oblika letjelice u zraku u svrhu kamuflaže.

Najkontroverzniji dio letjelice je njezina namjena. Naime, neki kineski vojni promatrači tvrde da se radi o vrlo velikoj bespilotnoj borbenoj zrakoplovnoj letjelici (UCAV) fokusiranoj na kinetičke operacije. Drugi pak vjeruju da je riječ o čistom bespilotnom nevidljivom bombarderu.

Postoji mogućnost da letjelica ima izviđačku ulogu, poput navodnog američkog tajnog drona RQ-180.

Pojava GJ-X samo je jedan u nizu zapanjujućih razvoja kineskih nevidljivih borbenih zrakoplova u posljednjih godinu dana. Brzina kojom Kina napreduje u razvoju naprednih borbenih zrakoplova je impresivna, a ovo je samo dio onoga što je javno dostupno ili je "procurilo" u javnost.

