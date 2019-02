DIREKTOR CRVENE ZVEZDE: ‘Konobar je vidio grb kluba na jaknama i njega treba juriti’

Direktor Crvene zvezde Igor Milojević rekao je da su vaterpolisti dobro

Nakon što je danas ujutro policija privela trojicu muškaraca osumnjičene za napad na vaterpoliste beogradske Crvene zvezde koji su se u subotu šetali splitskom rivom, 24sata razgovarao je s direktorom Crvene zvezde, Igorom Milojevićem, koji je rekao kako su vaterpolisti dobro.

“Poslao sam ih kući da se odmaraju. U ponedjeljak u podne imat ćemo konferenciju za medije te će napadnuti ispričati što se dogodilo, svatko iz svog kuta”, rekao je Milojević.

Nisu nosili obilježja Delija

U potpunosti je odbacio tvrdnju da su vaterpolisti nosili obilježja Delija, pa da je to isprovociralo napadače.

“Ma to je totalna laž! Konobar je ‘vidio’ grb kluba na jaknama i njega treba juriti. On je najveći krivac. To su klupska obilježja, a ne navijačka. Nitko od njih nikad nije nosio navijačka obilježja. Isto tako ne postoji nikakva snimka da je Aleksandro Kralj vikao ‘Ja sam Crnogorac, a ne Srbin’”, tvrdi Milojević za 24sata.

Ne želi donositi nagle odluke

Rekao je i da djeci trebamo djeci dati dobar primjer.

“Tisuću puta pokazali smo da smo sportaši, da se izdižemo iz tih dnevnopolitičkih stvari. Sad ne znam, niti želim donositi bilo kakve nagle odluke. Ima vremena, sjest ćemo i dogovoriti zajednički stav s Vaterpolskim savezom Srbije, a sve u interesu sporta”, rekao je.

