Predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je trebao boraviti u Bosni i Hercegovini na 28.obljetnici humanitarnog konvoja "Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu". No, putovanje je naprasno otkazano, a iz Ureda predsjednika odaslano je kratko priopćenje da se posjet otkazuje "zbog sigurnosnih razloga" te da se "odluka o otkazivanju posjeta temelji na sigurnosnoj procjeni nadležnih institucija Republike Hrvatske".

Jutarnji list pisao je jučer kako mu je Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) na stol samo dostavila informacije da u BiH ne bi bio lijepo dočekan. Zbog svojih stavova o Srebrenici, predsjednik Zoran Milanović posljednjih je dana bio na meti bosanskih medija i političara, gdje se o njemu već danima ne prestaje pričati.

Nagađanja što je u izvještaju

Kakvi su to podaci na temelju kojih je SOA procijenila potencijalnu ugrozu, odnosno sigurnosni rizik? Vojno-sigurnosni analitičar Denis Avdagić za portal Net.hr ističe da je teško pojasniti na koji su način agencije došle do tih podataka.

"Radi se o prikupljanju obavještajnih podataka, a na koji način službe to rade, to je jako teško objasniti s obzirom na to da ne znamo na koji način su podatke prikupili - postoje li izvori s terena ili su korišteni primjerice nekakvi medijski izvještaji", govori Avdagić, ističući pritom da ljudi koji rade za takve agencije rade svoj posao vrlo profesionalno. "Kada se radi o ovakvim stvarima, u pitanju su njihove karijere", dodaje.

Na pitanje mora li dužnosnik, u ovom slučaju predsjednik, uvijek striktno poslušati njihove procjene, Avdagić kaže da ne mora. "Postoji razina prijetnje u kojoj nekome doslovno spašavate život. Odgovorni ljudi koji su zaduženi za sigurnost su izuzetno profesionalni, ako oni smatraju da je život ugrožen te da moraju reagirati, oni će se baciti na dužnosnika kojeg čuvaju", kaže nam.

"Postoje situacije kad naiđe određena razina opasnosti gdje dužnosnik sam može odlučiti želi li se izložiti. Ako ona nije takva da je život dužnosnika ugrožen, u takvim situacijama može odlučivati sam", kaže nam ovaj stručnjak. Što se tiče samog izvještaja koji je Milanović dobio na stol, a nakon kojeg je odlučio da ne ide u Bosnu i Hercegovinu, Avdagić ističe da mi sada samo spekuliramo što se u tom izvještaju nalazilo.

"Mogla se nalaziti procjena da bi se predsjednik mogao suočiti s pogrdnim uzvicima i povicima, možda da će netko nešto i baciti na njega, no da mu neće sam život biti ugrožen. No, mi spekuliramo u ovom momentu dok nismo vidjeli, a pretpostavljam da nećemo niti vidjeti taj izvještaj prema kojemu je donesena ta odluka", kaže.

Neugodna situacija

Na pitanje može li ovakav događaj biti i politička poruka Bosni i Hercegovini, gdje Milanović međunarodnoj javnosti poručuje da BIH nije sigurna zemlja, Avdagić govori da mu je teško o tome spekulirati, no da "moramo uzeti nekoliko varijabli u razmatranje prije nego razlučimo kakva je uopće ta poruka."

"Najprije treba uzeti u obzir da predsjednik ima tendenciju verbalne svađe s brojnim dionicima društvenog života, ne samo na međunarodnoj razini, nego i kod nas u Hrvatskoj", veli.

Naravno da u takvoj situaciji on vjerojatno može očekivati da dobije nekakvu jezikovu juhu, dodaje. "Uzmemo li to u obzir, već to daje jedno posve novo svjetlo na bilo kakvu situaciju određene ugroze", kaže Avdagić.

Analitičar smatra da ovo sve skupa nije dobro. "Bosna i Hercegovina nalazi se u jednom trenutku koji nije dobar za tu državu i gdje je jedna agresivna retorika koja je odavno i tamo prisutna, a sada je nažalost otišla malo predaleko.

Naš sugovornik napominje da je ovo neugodna situacija za hrvatsku politiku, ali i posve sigurno neugodna i za Bosnu i Hercegovinu.