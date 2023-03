Enes Džananović iz Johovice kod Velike Kladuše digao je regiju na noge. Ima 15 godina, a u srednju više ne ide. Roditelji kažu da ne mogu platiti autobus do Kladuše. No, Enes već sada sa svojih 15 godina sam zarađuje, za sebe i da bi platio račune obitelji, javlja RTL Direkt.

"Za školu sada ne skupljam, za to mi treba oko 2.5000 eura do 5 tisuća maraka. Trenutno skupljam da si kupim traktor pa da mogu orati drugima njivu", govori.

Kada bi mogao birati - bio bi poljoprivrednik. "Odlučio sam tako. Čitav život se baviti poljoprivredom. Samo da mi je nabaviti traktor, a to planiram kroz godinu dana", govori.

"Kada je sezona nama je Hrvatska san. Tamo u šumu odemo - beremo plodove šumske. Kesten, šipak, jagoda. To je ljeti. Svi beremo i tako zajedno prodajom zarađujemo za hranu, račune, za kuću, za školovanje", objašnjava Jasminka Džananović. Toliko su blizu granice - da im nekada i ovce pobjegnu u Hrvatsku.

Radi ono što općina godinama ne radi

A 10 kilometara dalje od Johovice, putem kojeg Enes ponekad prijeđe i pješke, je granični prijelaz Hadžin Potok. Enesovo privremeno radno mjesto. On krpa cestu jer se na općinu čeka već godinama. Alat su mu lopata i kanta, a nabavio je i pijesak. I tako postao regionalni hit.

"Na Facebooku na stanici granični prijelaz Maljevac pogledao sam da su napisali da je ovdje bilo 70-80 rupa. Meni bilo žao naroda koji su prolazili sa skupim i jeftinim autima. Pošto sam automehaničar, onda znam kad im kotač upadne u rupu, ode ležaj ili upadne kamen među hladnjak i čovjek ostane na cesti. Bilo mi je žao i onda sam ja odlučio to popraviti."

Kaže - ljudi mu se zahvalni, a ponekad mu ostave i novac, iako on to ne traži. "Mnogi me u gradu prepoznaju kad me vide. Zovu me da popijem kavu s njima, popričam. Kada postanem punoljetan sigurno ću se zaposliti za bolju plaću tako da mogu imati život", rekao je Enes.